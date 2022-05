EEUU se vale de la crisis en Ucrania para vender armas a Taiwán

Estados Unidos ejerce gran presión sobre Taiwán para que le compre armas, instrumentalizando la supuesta amenaza china y la fuerte demanda por conflicto en Ucrania.

El diario norteamericano The New York Times señaló el sábado la presión que ejerce Washington sobre Taipéi para que adquiera otro lote de armas estadounidenses, so pretexto de que los altos funcionarios de ambos países urgen la necesidad de contar con el equipo adecuado para “repeler” una posible “invasión marítima de China”.

La campaña de Estados Unidos para actualizar y reforzar el “poder militar” de Taiwán se ha intensificado, en medio de la escalada entre Rusia y Ucrania. Ante esta coyuntura, el Departamento estadounidense de Defensa (el Pentágono) aprovecha el momento para comprometer a la isla a mantenerse firme ante el gigante asiático, por ende, forzarle a hacerse con más armamento.

Desde el inicio de las tensiones por Ucrania, desde Kiev han cuestionado el apoyo militar de Occidente, con EE.UU. a la cabeza, denunciando que, al alimentar las tensiones sobre Kiev, los países occidentales le obligan al país a tomar préstamos y comprar armas en el extranjero “a precios inflados”.

En este contexto, el informe anunció que el Gobierno taiwanés está tratando de orientar a las fuerzas militares del país hacia una guerra asimétrica en la que son indispensables las armas norteamericanas.

“Algunas de las solicitudes de Taipéi, como la de los helicópteros MH-60R Seahawk de Lockheed Martin, han sido rechazadas por EE.UU. por considerarlas inadecuadas para una guerra contra el Ejército chino”, confirmó el diario.

Taipéi es uno de los principales focos de tensión entre China y Estados Unidos. El gigante asiático considera a Taiwán parte integrante de su territorio, por lo que rechaza abiertamente los esfuerzos de EE.UU. por fortalecer el apoyo militar a las fuerzas taiwanesas, advirtiendo que “tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad y su integridad territorial”.

“Taiwán no es Ucrania, la determinación y la voluntad del pueblo chino de defender la soberanía nacional y la integridad territorial son inquebrantables”, dejó claro en marzo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin.

