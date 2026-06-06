Irán arremete contra EEUU por la denegación de visados para el Mundial

Irán denunció que EE.UU., continua sus “acciones hostiles” al rechazar visas para miembros clave del cuerpo directivo de su selección de cara al Mundial 2026.

“El gobierno de Estados Unidos, en una decisión ajena al deporte y completamente política, se negó a emitir visas para importantes miembros directivos y administrativos de la selección nacional de fútbol de Irán”, señaló la Federación de Fútbol de Irán, el sábado, tras denunciar “acciones hostiles” de Washington contra el país, pese a ser uno de los anfitriones del torneo.

La federación afirmó que Estados Unidos está creando un “entorno discriminatorio y desigual” mediante un “comportamiento dirigido” contra la selección iraní. “Esto significa la interferencia de la política en el deporte en su peor forma”, señaló el comunicado.

Asimismo, agregó que el caso será llevado ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), subrayando que el organismo rector del fútbol mundial tiene la responsabilidad de garantizar la emisión de visas para el personal “directivo, ejecutivo, técnico y de apoyo” de Irán, que actualmente se encuentra concentrado con el equipo y es “urgentemente necesario” para la selección.

Añadió que Washington busca privar a Irán de condiciones de igualdad y del derecho a competir sin discriminación, al impedir que altos funcionarios del equipo acompañen a los jugadores y entrenadores durante el Mundial.

Según medios iraníes e información previamente publicada por The New York Times, se otorgaron visas a los 26 jugadores de la selección iraní, pero se negó la entrada a varios miembros del cuerpo técnico y de la federación.

Entre quienes habrían sido rechazados figuran el mánager del equipo, Mehdi Mohamadnabi; el secretario general de la Federación de Fútbol, Hedayat Mombini; el director ejecutivo, Mehdi Jarrati; el director de medios, Mohsen Motamedkia, así como varios integrantes de los departamentos de medios, análisis, asuntos exteriores y relaciones internacionales.

Los informes también indican que Mehdi Tay, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, estaría entre los denegados. Por su parte, Tay, afirmó el viernes a la emisora nacional que “hemos informado a la FIFA de que, si no se emiten los visados para los jugadores y el cuerpo técnico, nos veremos obligados a tomar otras decisiones”.

Asimismo, señaló previamente que “hemos clasificado para la Copa del Mundo y se nos deben proporcionar las mejores condiciones posibles”. Añadió además: “Todos los países deben tener oportunidades iguales…”.

Las restricciones de visado y los temores de seguridad han obligado a Irán a trasladar su base mundialista de Tucson en Arizona, a Tijuana en México, con el objetivo de reducir el tiempo de permanencia en Estados Unidos. Algunas versiones señalan además que la selección iraní solo viajaría a EE. UU. en los días de partido, lo que implicaría que jugadores y personal podrían enfrentarse a controles migratorios apenas horas antes del inicio de los encuentros.

Irán está programado para disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, comenzando contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio. Posteriormente, el equipo se enfrentará a Bélgica en Los Ángeles y a Egipto en Seattle.

La controversia surge pocos meses después de la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que alteró las competiciones domésticas de fútbol del país y obligó a la selección nacional a continuar su preparación en condiciones difíciles en Irán, Turquía y México.

La selección nacional saldrá este domingo de Turquía rumbo a México y pondrá fin a su concentración en Europa, para continuar sus entrenamientos en Tijuana y atravesar los días y horas decisivos previos al torneo.

Funcionarios iraníes han reiterado que los países anfitriones están obligados a garantizar un trato igualitario a todos los equipos clasificados, de acuerdo con los principios de juego limpio de la FIFA.

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