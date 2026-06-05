El Líder de Irán llama a la unidad nacional frente a presiones de EE.UU. e Israel. Irán atribuye el fracaso de Alemania en ocupar asiento en CSNU a su postura irresponsable.

1. El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, emitió un mensaje con motivo del aniversario 36 del fallecimiento del fundador de la República Islámica el Imam Jomeini (P). En su mensaje llamó a la unidad de la nación iraní frente a los enemigos estadounidenses e israelíes subrayando la importancia de la cohesión nacional ante las presiones externas.

2. Irán calificó de una dura reprimenda internacional el fracaso de Alemania en obtener un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, atribuyéndolo a una postura irresponsable de Berlín ante los acontecimientos globales.

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