Fabricar consenso a encubrir derrota: ‘Iran International’ al servicio de la maquinaria de guerra EEUU-Israel

En la Asia Occidental actual, el rugido simultáneo de las espadas de la guerra, la narrativa y la imagen resuena cada día con más fuerza.

Por Sheida Eslami

El apoyo militar, la intervención y la participación directa de Estados Unidos en los crímenes del régimen sionista mediante su agresión militar directa contra Irán, así como su dirección y respaldo armamentístico a los ataques llevados a cabo por este régimen usurpador, han perdido eficacia para legitimar la matanza de niños, mujeres, pacientes y otras personas en toda la región.

Ahora, incluso convertir a naciones en servidores —naciones que no obtienen ningún beneficio al permitir que Estados Unidos e Israel accedan y utilicen sus territorios e instalaciones— ya no produce resultados.

La vacía hegemonía estadounidense se ha hecho añicos, y el sol de la verdad ha emergido detrás de las nubes de mentiras y de los espectáculos mediáticos de victimización fabricada.

En tales circunstancias, aumentar y reforzar los presupuestos mediáticos para ocultar objetivos políticos e incluso de seguridad, mejorar las relaciones públicas, la publicidad y las operaciones cognitivas ya no son simples cifras en los balances financieros, sino señales de ansiedad, derrota e intentos de escapar de una profunda crisis de legitimidad.

Por un lado, Israel, al aprobar un presupuesto sin precedentes para la hasbará y la diplomacia pública, está admitiendo de hecho que enfrenta una grave fractura en la batalla por la opinión pública, especialmente tras la guerra genocida en Gaza y la agresión contra Irán.

Por otro lado, redes propagandísticas como Iran International, símbolo de la propaganda en lengua persa contra Irán, adquieren sentido dentro de una constelación más amplia de operaciones de infiltración y gestión de percepciones; una constelación en la que medios de comunicación, grupos de presión, datos, capital y seguridad están entrelazados y envueltos en un velo de afirmaciones vacías.

Lo que externamente aparece como “publicidad” y “medios de comunicación” es, en realidad, una nueva forma de guerra: una guerra que no se libra en el terreno, sino en las mentes, en las redes sociales y en las pantallas de televisión. Sin embargo, cuanto más se avivan sus llamas, más consumen a sus propios creadores.

Iran International, un avestruz que esconde la cabeza en la arena

El reciente informe del Financial Times sobre la estructura financiera y de propiedad de la cadena persa anti-República Islámica Iran International volvió a plantear una pregunta que existe desde el lanzamiento de la cadena en 2017: ¿con qué propósito exacto y por parte de quién se mantiene con vida un medio con gastos tan enormes, pérdidas tan elevadas y una propiedad tan opaca?

¿Por qué este supuesto medio de comunicación, pese a todas las evidencias y señales existentes, sigue intentando justificarse con terminología grandilocuente y se niega a sacar la cabeza de la arena para ver que todos ya pueden observar su realidad desnuda? ¿Cuál es el verdadero motivo y objetivo detrás de la supervivencia de Iran International?

La respuesta a esta pregunta no solo ayuda a comprender una cadena persa en el extranjero. La cuestión principal es que la opinión pública debe saber que cuando un medio afirma simultáneamente tener independencia editorial, acumula cientos de millones de libras en pérdidas, se niega a revelar la identidad de sus inversores y transfiere parte de su estructura de propiedad a empresas extraterritoriales (offshore), ya no puede evaluarse según los criterios normales de una empresa mediática comercial.

Según el informe del Financial Times, la empresa matriz de Iran International, Volant Media UK, registró más de 410 millones de libras esterlinas en pérdidas durante los cinco años finalizados en diciembre de 2024 y mantenía deudas de aproximadamente 482 millones de libras con entidades afiliadas.

A pesar de estas condiciones, la cadena no solo no fue cerrada ni redujo operaciones, sino que, según el mismo informe, continuó funcionando internacionalmente con una amplia red de personal y actividades mediáticas. Desde una perspectiva económica, esta situación es anómala, ya que en un modelo comercial normal una magnitud semejante de pérdidas conduciría a una reducción de operaciones, cambios transparentes de propiedad, inyecciones claras de capital o la retirada de los inversores.

Pero aquí ocurrió algo diferente: los accionistas convirtieron alrededor de 650 millones de libras de deuda de la empresa en capital social; una medida que reduce los pasivos del balance y fortalece la apariencia financiera de la compañía sin aclarar necesariamente al público el verdadero origen del capital.

Iran International ha afirmado que esta operación no representó una nueva entrada de dinero en la empresa y que simplemente se trató de una conversión de deuda en capital destinada a fortalecer su balance financiero. Esta explicación puede ser comprensible desde una perspectiva contable, pero no elimina la cuestión fundamental sobre la lógica de la operación. Si los inversores actuaban únicamente según criterios de rentabilidad mediática, ¿por qué seguir absorbiendo y financiando pérdidas de cientos de millones de libras en un proyecto sin un retorno económico evidente?

Es precisamente aquí donde cobra más fuerza la hipótesis de los “rendimientos políticos y geopolíticos”. En otras palabras, la cuestión no es solo qué dinero se gastó, sino por qué se destinó una suma de tal magnitud y con semejante nivel de opacidad a un medio de estas características, especialmente considerando que coincidió con los planes para disturbios organizados en Irán en enero de 2026, cuya responsabilidad, durante el transcurso de la agresión estadounidense-israelí contra Irán, fue reconocida abiertamente por funcionarios estadounidenses, describiéndose como uno de sus objetivos clave la partición de Irán. El propio Trump llegó a quejarse de la ineficacia de suministrar armas a separatistas kurdos.

Asimismo, el informe del Financial Times señala que Reza Moadab, uno de los presentadores de Iran International, declaró a la agencia AFP en enero, refiriéndose a los manifestantes: “Todos estamos luchando juntos para deshacernos de este régimen brutal”.

Es como si la cadena actuara en la misma línea que las acciones militares contra Irán y hubiera ido mucho más allá del marco de una organización mediática convencional y de la imagen que intenta proyectar de sí misma.

La pista offshore, los vínculos saudíes y la ambigüedad sobre la propiedad

Una parte importante del informe se refiere al registro y los cambios en la estructura de propiedad de Volant Media. Según el reporte, el 13 de diciembre se emitieron 648 millones de nuevas acciones con un valor nominal de 648 millones de libras esterlinas, mientras que simultáneamente las 50.000 acciones originales de la compañía fueron transferidas de Adel Abdulkarim Alabdulkarim a una empresa de las Islas Caimán llamada Info-Cast Cayman Limited.

Las Islas Caimán figuran entre las jurisdicciones corporativas offshore más conocidas del mundo; el uso de una estructura de este tipo en un caso centrado precisamente en la transparencia financiera y la propiedad real suscita, naturalmente, interrogantes y suspicacias.

Más importante aún, según la narrativa del Financial Times, los documentos de registro no explican claramente a quién fueron asignadas las nuevas acciones emitidas. Esto significa que, al mismo tiempo que la empresa llevaba a cabo su mayor reestructuración financiera, una parte sustancial de su estructura de propiedad permanecía en la sombra.

Entretanto, el informe señala que el único director registrado de Info-Cast Cayman es una persona llamada Saleh Hussain Aldowais, y que alguien con ese mismo nombre aparece identificado como director de operaciones del Grupo Saudí de Investigación y Medios de Comunicación (SRMG, por sus siglas en inglés), uno de los mayores conglomerados mediáticos de Arabia Saudí. Según el Financial Times, SRMG no respondió a su solicitud de comentarios.

Estos datos configuran una importante cadena de indicios circunstanciales: pérdidas masivas, inversores no revelados, conversión de enormes deudas en capital, transferencia de propiedad a estructuras offshore y la conexión nominal del director de una empresa extraterritorial con uno de los mayores grupos mediáticos saudíes.

Además, informes republicados que citan al Financial Times también mencionan el papel de OR Holdings and Investments Limited, una empresa presuntamente vinculada a Adel Abdulkarim, activa en la producción cinematográfica y televisiva, encargada de producir contenidos para Iran International y con oficinas o vínculos operativos en Riad.

Estos informes añaden que la empresa produjo obras propagandísticas, incluidos varios documentales antiraníes y producciones dirigidas contra el Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como el documental The Line: Saudi Arabia’s City of the Future in Neom (The Line: la ciudad del futuro de Arabia Saudí en Neom), en el que Abdulkarim figura en IMDb como productor ejecutivo.

Al reunir todas estas piezas, la imagen resultante se asemeja menos a una simple relación financiera que a una red de empresas mediáticas, productoras e inversoras que operan entre Londres, Riad y jurisdicciones offshore.

Esta ambigüedad existe desde los primeros años de la cadena. En 2018, The Guardian publicó un informe que hacía referencia a preocupaciones sobre los vínculos financieros de Iran International con círculos cercanos a Muhamad bin Salman. El artículo, citando fuentes anónimas, afirmaba que la financiación de la cadena se canalizaba a través de intermediarios próximos a los centros de poder saudíes y mencionaba figuras como Saud al-Qahtani.

The Guardian también habló de una financiación inicial de 250 millones de dólares. Se trata de afirmaciones periodísticas basadas en fuentes y no de resoluciones judiciales, pero su relevancia radica en que, junto con los nuevos datos del Financial Times, configuran un patrón recurrente: enormes sumas de capital, propiedad opaca, conexiones saudíes y estructuras intermediarias.

Entre los aspectos más recientes destacados en los informes figura que la incertidumbre sobre el origen de la financiación no solo preocupa a críticos externos. Según el Financial Times, algunas personas familiarizadas con las operaciones de la cadena afirmaron que el ocultamiento de las fuentes de financiación también generaba inquietud entre algunos periodistas de la organización, e incluso se habían planteado internamente preguntas sobre su posible impacto en las decisiones editoriales.

Este punto es significativo porque traslada el debate más allá de las “acusaciones externas” y muestra cómo la opacidad financiera puede convertirse en una crisis de confianza interna e incluso en una fuente de preocupación por conflictos o posibles fracturas dentro de la propia organización.

Por supuesto, la posición oficial de Iran International y Volant Media es que la cadena no ha recibido financiación del Gobierno saudí, de Israel ni de ninguna otra entidad, y que se sostiene mediante un consorcio de inversores privados.

Sin embargo, el principal problema es que la identidad de esos inversores no se ha hecho pública. Por ello, las negativas oficiales sin aclarar la propiedad última no solo dejan preguntas sin respuesta, sino que, frente al conjunto de evidencias financieras y registrales, pasan a formar parte del propio problema.

De la línea editorial a una función de seguridad

La ambigüedad financiera que rodea a Iran International adquiere mayor relevancia cuando se analiza junto con su línea editorial y su papel político. El informe de The Guardian de 2018 hacía referencia a críticas por la amplia cobertura que la cadena daba a reuniones de la organización terrorista MKO (Muyahidín Jalq) y por ofrecer plataforma a un portavoz vinculado al atentado terrorista en la ciudad iraní de Ahvaz.

También se informó entonces de que Ofcom estaba examinando el asunto. Uno de los aspectos más recientes señalados por el nuevo informe es el cambio de situación regulatoria de la cadena en el Reino Unido.

Según el Financial Times, Iran International ya no está plenamente sujeta a las normas tradicionales de radiodifusión televisiva de Ofcom, ya que actualmente opera en el Reino Unido como un servicio de transmisión en línea y contenidos bajo demanda. Esto no significa ausencia total de supervisión, pero sí reduce obligaciones como las estrictas exigencias tradicionales de imparcialidad en la radiodifusión.

En consecuencia, una cadena que aspira a ejercer una influencia política considerable se encuentra enmarcada dentro de una estructura regulatoria más flexible y menos restrictiva que la televisión convencional. Esto es visto como otra muestra de un mecanismo que le permite ampliar su influencia política evitando los niveles habituales de responsabilidad mediática.

El nuevo informe del Financial Times también señala que los críticos consideran que Iran International promueve narrativas favorables a la guerra y amplifica la figura del autoproclamado “príncipe” Reza Pahlaví. Esta percepción se hizo especialmente visible tras los acontecimientos de 2022 y, posteriormente, durante el aumento de las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, período en el que la cadena dedicó una gran parte de su programación a narrativas opositoras, monárquicas, separatistas o antiraníes, difuminando la frontera entre la difusión de información y las operaciones psicológicas.

Durante los disturbios o el intento de cuasi golpe de Estado de enero de 2026, así como durante los planes de guerra híbrida y la guerra de agresión iniciada el 28 de febrero, dirigidos a desencadenar una guerra civil en Irán simultáneamente con el ataque militar estadounidense-israelí, surgieron numerosas pruebas de los intentos deliberados de la cadena por promover una estrategia de división entre el pueblo iraní y justificar crímenes contra civiles, centros educativos, instalaciones médicas y otros objetivos durante la ‘Guerra de Ramadán’, especialmente el ataque contra la escuela de Minab y la masacre de más de 150 estudiantes.

Visto desde el exterior, Iran International, con este enfoque, no actúa como un medio que informa sobre acontecimientos, sino como un actor que, en momentos políticos decisivos, se orienta hacia la construcción de narrativas, el fortalecimiento de figuras concretas, la legitimación de escenarios intervencionistas y la justificación de agresiones extranjeras contra la integridad territorial y la soberanía de la República Islámica de Irán.

Junto con la cuestión saudí, informes recientes de medios israelíes, incluido Israel Hayom, han afirmado que organismos militares israelíes han utilizado medios persas en el extranjero para operaciones de infiltración, campañas de difamación e influencia sobre la opinión pública iraní.

La importancia de estas afirmaciones radica en que elevan el papel de los medios desde la mera “transmisión de noticias” hasta convertirlos en una “herramienta de operaciones cognitivas”, donde la propia noticia, su momento de publicación, el contexto social, el medio que la difunde y la reacción buscada del público pasan a formar parte de una operación compleja y multinivel. El lenguaje utilizado por los propios medios israelíes muestra cómo los aparatos estatales consideran los medios, las redes sociales y las operaciones psicológicas como herramientas complementarias.

Por tanto, al reunir todos estos elementos, la imagen final es la siguiente: Iran International afirma actuar bajo la bandera de la independencia, pero su estructura financiera es opaca; sus pérdidas de cientos de millones de libras no pueden explicarse mediante la lógica económica convencional; su reestructuración accionarial está vinculada a empresas offshore en las Islas Caimán; nombres presentes en su estructura coinciden con el ámbito mediático saudí; y su línea editorial ha sido acusada repetidamente por sus críticos de alinearse con proyectos de presión, campañas de desestabilización, intervenciones extranjeras y planes como el intento de cuasi golpe de enero de 2026 y los esfuerzos por desencadenar una guerra civil y fragmentar Irán.

La hasbará ya no es publicidad, sino ingeniería de la percepción

Otros informes publicados en la primavera de 2026 indican que Israel destinó alrededor de 730 millones de dólares a publicidad y “diplomacia pública/hasbará” para 2026; una cifra aproximadamente cinco veces superior al presupuesto de 150 millones de dólares del año anterior y aprobada por la Knéset en marzo.

Este presupuesto es aproximadamente veinte veces mayor que los niveles de gasto previos al inicio de la guerra genocida en Gaza en octubre de 2023, y este enorme incremento constituye por sí mismo una señal de una intensa crisis de credibilidad, una profunda fractura en la percepción de legitimidad de las acciones del régimen ocupante y una sensación de urgencia por reparar esa brecha. Es decir, la hasbará debe evolucionar hacia la gestión de percepciones: una combinación de medios de comunicación, diplomacia, grupos de presión, campañas digitales, influencers y operaciones basadas en datos destinadas no solo a defender los crímenes de Israel contra los pueblos de Gaza, Líbano, Siria, Irán y otros, sino a remodelar las emociones de la opinión pública —al menos dentro de Estados Unidos— hacia el régimen israelí.

Esto adquiere especial relevancia cuando los datos de las encuestas, especialmente en Estados Unidos, ofrecen una imagen más clara de la magnitud de la crisis. Según una encuesta del Centro de Investigación Pew, publicada en abril, el 60 % de los estadounidenses tiene actualmente una opinión desfavorable de Israel, un aumento significativo respecto al año anterior.

Solo el 37 % mantiene una opinión favorable, y esta división es claramente visible entre distintos grupos sociales y religiosos. Incluso entre los republicanos menores de 50 años —tradicionalmente parte de la base de apoyo a Israel— la mayoría expresa ahora opiniones negativas.

A esto se suma el hecho de que la propia palabra hebrea hasbará se utiliza cada vez más de forma peyorativa para describir los esfuerzos propagandísticos israelíes; una señal de que estas campañas no solo no han logrado la influencia deseada, sino que en algunos casos han producido el efecto contrario. Tanto es así que el propio Gideon Sa’ar reconoció la necesidad estratégica de cambiar el enfoque, calificando esta inversión como “una cuestión vital” y afirmando: “Debe tratarse como las inversiones en aviones de combate, bombas y sistemas de defensa antimisiles.”

Bajo el nuevo esquema, el presupuesto se ha distribuido de forma altamente dirigida: el establecimiento de una sala central de operaciones mediáticas para supervisar 250 medios de comunicación y producir diariamente 10 000 contenidos relacionados con Israel; la asignación de 50 millones de dólares para publicidad digital en plataformas internacionales como Google, YouTube, X e Instagram; y la dedicación de 40 millones de dólares para recibir a 400 delegaciones extranjeras, incluidos legisladores, líderes religiosos, rectores universitarios e influencers.

El contrato de 1,5 millones de dólares mensuales con Brad Parscale encaja precisamente dentro de esta lógica. Tel Aviv firmó un acuerdo por ese monto con el exestratega de campaña de Donald Trump para utilizar herramientas de inteligencia artificial destinadas a monitorear y gestionar lo que describe como “antisemitismo”. La financiación de redes de influencers y campañas dirigidas, incluidas aquellas enfocadas en grupos cristianos evangélicos, también forma parte de esta estrategia.

Según este plan, las crisis que amenazan la imagen construida de Israel y exponen el rostro de un Estado genocida deben identificarse y contenerse antes de que lleguen a la conciencia pública.

Una guerra por los corazones y las mentes

Pero ¿por qué un presupuesto de tal magnitud? Porque Israel se enfrenta a una creciente crisis de distanciamiento de la opinión pública. Los datos que muestran el desplome de la popularidad de Israel entre los jóvenes estadounidenses, las etiquetas como #FreePalestine (Palestina Libre), que acumulan decenas de miles de millones de visualizaciones, y la enorme atención recibida por contenidos producidos por embajadas iraníes en el extranjero o por jóvenes iraníes anónimos que crean animaciones estilo Lego tienen un profundo significado.

Especialmente cuando la Agencia Telegráfica Judía cita a expertos en diplomacia pública afirmando: “Si se pregunta a quienes estudian profesionalmente la diplomacia pública si algo de esto funcionará, la respuesta predominante es el escepticismo. Su principal objeción es que ninguna cantidad de mensajes puede superar la profunda oposición de los públicos objetivo a las respuestas militares de Israel en sus conflictos con los países vecinos.”

La misma agencia cita a Nicholas Cull, profesor de comunicación de la Universidad del Sur de California y uno de los fundadores de los estudios sobre diplomacia pública, quien afirma:

“Mi postura es que la historia demuestra que, si la política es equivocada, todo el dinero del mundo no servirá de ayuda. Estados Unidos aprendió esta lección en Vietnam, cuando su presupuesto de diplomacia pública durante la Guerra Fría alcanzó su punto máximo... Creo que el Gobierno israelí no podrá vender sus soluciones al mundo cuando muchos de sus propios ciudadanos cuestionan la credibilidad de esas soluciones y cuando el consenso interno está tan desconectado de las percepciones internacionales sobre la realidad sobre el terreno”.

Por eso Sa’ar habla de una batalla por los “corazones y las mentes”; unas declaraciones que, en realidad, equivalen a reconocer el grave deterioro de la credibilidad del régimen, especialmente después de la guerra genocida en Gaza. E Israel, para reparar ese daño, se ha visto obligado a realizar inversiones colosales.

Mientras tanto, destinar parte del nuevo presupuesto a plataformas que aparentan ser públicas y apolíticas, así como recurrir a microinfluencers, demuestra que la estrategia propagandística del régimen se basa en ocultar la fuente del mensaje y hacer que este parezca natural, distribuido a través de contenidos de estilo de vida, entretenimiento, noticias aparentemente neutrales y pequeñas redes ágiles, borrando así la frontera entre propaganda y contenido.

En realidad, el régimen sionista busca, mediante el dinero y los enormes gastos destinados a la hasbará, alejarse incluso de la propaganda abierta y avanzar hacia lo que denomina “ingeniería de la percepción”.

Pagamos por acciones contra Irán, en interés de Israel

Las evidencias indican claramente que redes como Iran International también deben analizarse dentro de este mismo marco, hasta el punto de que la propia cadena es descrita como parte de la cadena de operaciones de influencia del Mossad. Las referencias a pérdidas acumuladas, elevadas deudas, estructuras offshore, transferencias de propiedad a empresas registradas en el extranjero y recientes afirmaciones de fuentes cercanas a Iran International según las cuales, tras repetidos fracasos para incitar disturbios en Irán, el Mossad amenazó con reducir significativamente el presupuesto de la cadena, refuerzan la conclusión de que no se trata de un esfuerzo ordinario para fortalecer relaciones públicas, gestionar la opinión pública o administrar un medio convencional. Más bien, se trata de proyectos que operan en la intersección entre los medios de comunicación, las actividades contra la seguridad y la guerra psicológica.

Para los pueblos de la región y del mundo, más allá de informes impactantes como los de The Guardian y, posteriormente, la reciente admisión del periodista israelí Barak Ravid en X de que el régimen sionista utiliza la cadena antiraní Iran International para sus guerras mediáticas, o incluso del reciente informe de Israel Hayom que expone el papel de medios persas antiraníes en el extranjero en operaciones diseñadas por el Mossad contra Irán, las conexiones ocultas entre las piezas del rompecabezas quedaron tan claras como la luz del mediodía cuando se reveló que, durante los días más intensos de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados el 28 de febrero de 2026, las coordenadas de los lugares atacados con misiles y bombas eran transmitidas de hecho a través de las operaciones propagandísticas de Iran International, ayudando así al enemigo.

Un ejemplo concreto que, según el autor, expuso el papel de Iran International como centro de inteligencia sobre ubicaciones sensibles iraníes bajo el pretexto de amplificar la voz del “pueblo” fue la difusión de información sobre el supuesto traslado de agentes de policía desde una comisaría a un polideportivo y una mezquita, lugar que posteriormente fue bombardeado por Israel apenas unas horas después.

Más importante aún, sin embargo, es que incluso estas multimillonarias demostraciones de lealtad y operaciones de lavado de imagen, disfrazadas de cobertura de pérdidas o de mejora de la diplomacia pública, han fracasado. El torbellino de sangre derramada sobre palestinos, libaneses, iraníes y otras víctimas ha desgarrado el tejido de las políticas sionistas.

La influencia de Iran International entre los persanohablantes ha disminuido, la circulación de sus contenidos dentro y fuera de Irán ha caído y la exposición de sus vínculos políticos y de seguridad ha generado una desconfianza más amplia, reforzando la percepción de que las actividades de la cadena coinciden con los objetivos de Tel Aviv: el dinero proviene de Estados árabes, pero el resultado sirve al mismo proyecto israelí más amplio cuyo explosivo y sorprendente presupuesto ha atraído ahora la atención mundial.

Durante toda la guerra, cuyos fundamentos de alto el fuego siguen siendo frágiles, la línea informativa de Iran International reflejó la de los medios proisraelíes, desde amplificar los ataques y generar pánico hasta intentar difundir inseguridad y agotar psicológicamente a la sociedad iraní.

El informe del Financial Times, según el artículo, ha confirmado oficialmente una vieja verdad: detrás de los estudios cuidadosamente decorados y de las afirmaciones sobre “noticias libres” existe una sala de operaciones cuya misión es actuar contra la seguridad de Irán.

Una colisión mortal contra el muro al final del callejón sin salida

Ahora que las realidades y los orígenes de esta cadena han quedado claros, herramientas, métodos y estilos como el periodismo de choque, basado en la fabricación de crisis, los titulares sensacionalistas y la producción de impactos mediáticos, que en otro tiempo bastaban para atraer la atención, ya no poseen la misma eficacia frente a la rápida exposición de los hechos, la mayor conciencia del público y la competencia entre plataformas.

Si por esta razón Israel está pasando de las grandes y tradicionales herramientas a redes más pequeñas, ágiles e invisibles; de los medios explícitos a los algoritmos; de los lujosos estudios a los microinfluencers; y de la propaganda directa a la infiltración sutil, sigue siendo incierto si logrará un éxito significativo.

El punto clave es el siguiente: aumentar los presupuestos, intentar ocultar las relaciones que existen entre bastidores y adoptar medidas similares, lejos de ser señales de fortaleza, son signos de presión. Basta con sumar aproximadamente todas las cifras visibles y ocultas, así como los gastos destinados a medios de comunicación y propaganda por los actores agresores en Asia Occidental durante este corto período.

Allí donde el coste de construir una narrativa alcanza semejantes niveles, significa que la narrativa oficial ha fracasado frente a la realidad sobre el terreno. En Gaza, Irán, Líbano, los Estados del golfo Pérsico, en los escenarios mediáticos que emergen incluso de esos mismos países, en la opinión pública mundial, en las universidades occidentales y en las redes sociales, la imagen de Israel y Estados Unidos se ha deteriorado, y los mecanismos tradicionales de blanqueamiento, así como la expansión de imperios mediáticos adinerados desconectados de la verdad, ya no funcionan.

En realidad, estas inversiones de cientos de millones de dólares, los contratos de inteligencia artificial, las redes de influencers y las salas de operaciones mediáticas son menos signos de poder que documentos de ansiedad: la ansiedad de que, pese a todos los esfuerzos de ingeniería de la percepción, la verdad siga encontrando su camino hacia la conciencia pública; allí donde exista una conciencia despierta que no pueda contemplar las impactantes imágenes de niños inocentes en Minab, lactantes moribundos y menores mutilados y asesinados en Gaza, y aun así buscar maneras de justificar los crímenes de Estados Unidos e Israel.