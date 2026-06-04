Falsa bandera: aclaraciones sobre vídeo del ‘ataque a aeropuerto’ en Kuwait

Militares iraníes desmintieron los informes sobre un ataque de Irán al aeropuerto de Kuwait, advirtiendo que se trata de un montaje de falsa bandera.

En declaraciones recogidas este jueves por la agencia de noticias Fars, una fuente —cuyo nombre se mantuvo en el anonimato— aseguró que las imágenes difundidas sobre el incidente presentan inconsistencias claras que delatan una “operación de falsa bandera”.

“El lanzamiento de los drones de la Fuerza Aeroespacial del CGRI (Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica) hacia objetivos estadounidenses en Kuwait se produjo pasada la medianoche, y cualquier impacto habría ocurrido también de noche. Sin embargo, el vídeo que circula fue grabado a plena luz del día”, explicó el militar informado.

El funcionario agregó que la distancia entre el objetivo original de los drones y el aeropuerto kuwaití supera los 40 kilómetros, lo que hace “inimaginable” cualquier error de impacto, incluso por margen de desviación.

Por tanto —concluyó el militar— “la falsa puesta en escena del supuesto ataque con dron por parte del enemigo es señal de una operación psicológica y está relacionada con operaciones de falsa bandera”.

🚨#últimahora |Misil estadounidense cae en zona civil de Kuwait tras fallar interceptación



🔺Un misil de defensa aérea estadounidense en Kuwait cayó en una zona civil tras presuntamente fallar en la interceptación de los misiles lanzados. pic.twitter.com/5yT0FHZvDq — HispanTV (@Nexo_Latino) June 2, 2026

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) lanzó ataques de represalia contra la Quinta Flota Naval de EE.UU., en Baréin y una base estadounidense en Kuwait, tras un ataque estadounidense contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz y una torre de telecomunicaciones en la isla de Qeshm, al sur de Irán.

Por su parte, el general de brigada Hosein Mohebi, portavoz y subdirector de relaciones públicas del CGRI, declaró que “la investigación sobre el impacto en la terminal de pasajeros de Kuwait indica que la Fuerza Aeroespacial del CGRI no realizó ningún disparo contra ese objetivo”.El vocero iraní sostuvo que la destrucción registrada en el aeropuerto se debió a “un error de los sistemas Patriot estadounidenses, que tras fallar en la interceptación de misiles iraníes cayeron sobre la terminal”.

Estos ataques cruzados ocurren en medio de una tregua solicitada por Estados Unidos tras emprender, junto con Israel, una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero. La República Islámica respondió durante los cuarenta días de ataques con sucesivas oleadas de ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en distintos países de la región. También cerró el estrecho de Ormuz, como parte de sus actos de represalia.

El alto el fuego que se suponía era para negociar un acuerdo de paz definitivo ha sido reiteradamente violado por la parte estadounidense, al imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes y lanzar ataques esporádicos contra el país persa.

ncl/tqi