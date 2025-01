Palestinos que regresan a sus hogares en Gaza tras la tregua encuentran que no tienen casa

Las familias palestinas que regresan a sus hogares en la Franja de Gaza tras el alto al fuego en el enclave costero, encuentran que no tienen casa.

Por: Alireza Akbari

Una devastada madre palestina abrazó los restos de su hijo asesinado y pronunció una emotiva elegía al regresar a su hogar tras el alto al fuego entre el movimiento de resistencia HAMAS, con base en Gaza, y el régimen israelí, que entró en vigor el 19 de enero.

Llena de dolor, la madre enlutada habló con emoción sobre su hijo Hassan, quien fue asesinado en un ataque israelí durante la guerra genocida contra la Franja de Gaza sitiada, que duró 471 días.

“Siento que encontraré a mi hijo. En verdad, pertenecemos a Allah, y en verdad a Él volvemos. Recojan sus huesos para mí. Recojan todo lo que de él quede. Lo juro, lo siento. Mi alma, mi hijo, mi corazón”, dijo.

“Eres mi único hijo. Oh Allah, recompénsame en mi aflicción y reemplázalo por algo mejor. He venido a ti, hijo mío. Nadie te buscó más que yo. No pude dormir ni encontrar alegría hasta que te encontré, hijo mío. Mi hijo salió y no volvió a mí.”

Sus profundas palabras reflejaron el dolor de innumerables familias gazatíes, que regresaron a lo que quedaba de sus viviendas en el territorio palestino costero, marcado por los estragos.

Su elegía se viralizó rápidamente, y muchos trazaron paralelismos entre su dolor y el que sintieron incontables palestinos que regresaron a la Franja de Gaza después de más de 15 meses de genocidio.

La guerra genocida redujo la franja sitiada a escombros, dejando devastación a cada paso.

En octubre de 2023, poco después de que el régimen israelí lanzara una campaña genocida, ordenó la evacuación de los palestinos en Gaza. La directiva dejó a cientos de miles de personas sin hogar.

Tras el alto al fuego, los palestinos desplazados comenzaron a regresar a la franja, solo para encontrarse con escenas desgarradoras de destrucción. Las casas, que antes estaban llenas de recuerdos, ahora yacen en ruinas.

En la ciudad sureña de Rafah, algunos palestinos incluso regresaron antes de que el alto al fuego entrara oficialmente en vigor, aferrándose a la esperanza de recuperar fragmentos de lo perdido.

La implacable campaña genocida de Israel en Gaza ha elevado el número de muertos a más de 47 000, una cifra asombrosa que se espera siga aumentando, ya que se cree que miles de cuerpos siguen bajo los escombros.

Según la Defensa Civil Palestina, los restos de más de 10 000 personas, que aún no han sido contabilizados en el saldo oficial, siguen enterrados en las ruinas de toda la franja.

Palestinos regresando a sus hogares tras el alto al fuego.

Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil en Gaza, detalló las operaciones de rescate en curso.

“Nuestros equipos están trabajando incansablemente para recuperar cuerpos y despejar restos de caminos y calles. Los esfuerzos son inmensos en todas las áreas. Sin embargo, la situación en la parte norte de la franja de Gaza es quizás completamente diferente”, señaló Basal en un comunicado publicado en redes sociales.

Los canales de redes sociales se llenaron de expresiones de profundo dolor y solidaridad con los palestinos después de que los videos de palestinos regresando a sus hogares se viralizaran

Omar Hamad, farmacéutico, escritor y crítico de cine, compartió su desgarramiento en X (antes Twitter) sobre la tragedia de una madre palestina al descubrir los restos de su hijo.

“Mi corazón se rompe al ver a la madre que encontró los huesos y el cráneo de su hijo. Esta escena dolorosa ha quedado grabada en mi mente desde que la vi, y permanecerá conmigo hasta el día en que muera luchando contra estos nazis sionistas”, escribió

“Estoy seguro de que no son humanos, ni llevan la misma sangre que corre por las venas de la humanidad. Lo mínimo que se puede decir de ellos es que son monstruos, caníbales.”

Otro usuario de X, ROLA, expresó su dolor genuino, ofreciendo una reflexión a través de una obra de arte compartida y pinturas encontradas entre los escombros de edificios destruidos.

“Me encontré con los restos de la obra de arte de nuestro vecino entre los escombros”, indicó ROLA.

“Era un pintor, un verdadero artista cuyas pinturas alguna vez dieron vida a nuestras calles. Sus cuadros, ahora dispersos y rotos, son un recordatorio espeluznante de la belleza que hemos perdido”.

ROLA compartió los restos de la obra de arte de su vecino entre los escombros.

ROLA también compartió la “vaciedad y tristeza” que su vecino ha soportado desde su regreso al territorio tras el alto al fuego, lamentando la pérdida de su hijo en medio de las ruinas de su hogar.

“Mi vecino ha pasado los últimos tres días sentado sobre los escombros de lo que alguna vez fue su hogar, lamentando la pérdida de su hijo mayor. No hace más que llorar, sus lágrimas empapan las ruinas mientras recuerda los momentos con su hijo”, remarcó.

“Cada día, se sienta en silencio, abrumado por el dolor, incapaz de superar la devastación a su alrededor”.

También describió su regreso a Rafah como un viaje lleno de “cautela” debido a las “incontables minas y explosivos” dejados por el enemigo sionista.

ROLA compartió una imagen de su vecino lamentando la pérdida de su hijo mayor.

“El implacable enemigo dejó atrás innumerables minas y explosivos, convirtiendo lo que una vez fue un hogar en un paisaje peligroso. Al caminar por la destrucción, no pude evitar sentir el peso del miedo y la incertidumbre con cada paso”, relató.

Su regreso a Rafah no solo fue peligroso, sino también profundamente emocional. “Fue un dolor indescriptible”.

“La escena era abrumadora, y no pude evitar que las lágrimas fluyeran. Todos los recuerdos, el amor y la vida que había construido allí volvieron de golpe, solo para chocar con la dura realidad de la devastación. Mi corazón se rompió mientras estaba allí, luchando por comprender la magnitud de la pérdida”.

Otro usuario de X, bajo el nombre ‘Jeni from Gaza’, compartió una fotografía de un adolescente, su hermano, de pie entre los escombros de una casa que alguna vez estuvo llena de actividad.

“Este es mi hermano autista Aser de pie frente a nuestra casa, estaba tan feliz por la mañana cuando le dijimos que iríamos a Rafah, pero cuando regresó, no vi nada en sus ojos más que decepción. Prometo que compensaré todo lo que pasó”, escribió.

“Te quiero, hbb”, añadió, en un mensaje de calma y reafirmación de que las cosas mejorarán.

Un usuario de redes sociales, ‘Jeni from Gaza’, compartió una fotografía de su hermano autista, de pie entre los escombros de su hogar en Gaza.

La sentida publicación de Jeni resonó profundamente, capturando el dolor silencioso grabado en el rostro de Aser, un reflejo de los sueños rotos y el pesado costo que la guerra ha tenido sobre los niños de Gaza.

Su promesa de devolver la alegría a la vida de su hermano se erige como un testamento de la resistencia y el amor que perduran incluso frente a una pérdida tan abrumadora.

Ramy Abdu, director del Observatorio Euro Mediterráneo de Derechos Humanos (Euro-Med), compartió su dolor en X al publicar un video de la hija de su prima cantando frente a un grupo de estudiantes vestidos de blanco y negro.

“Raghad Saleh Farwana, hija de mi prima, era una niña brillante que presidía el parlamento estudiantil de su escuela. Fue asesinada por Israel el 15 de octubre de 2023, durante el genocidio en Gaza”, escribió.

“Todo el día, nuestra familia ha estado tratando de recuperar su cuerpo de entre los escombros, pero todos los intentos han fallado. Israel continúa bloqueando el equipo necesario para recuperar a miles de víctimas”.

Abby Martin compartió un relato desgarrador del sufrimiento de Moaz Mousa.

La periodista estadounidense Abby Martin también compartió un relato desgarrador del sufrimiento de Moaz Mousa, un camarógrafo de Gaza Fights For Freedom, en el primer día tras el alto al fuego.

“Moaz Mousa pasó el primer día del alto al fuego caminando kilómetros para conseguir sudarios para su quinto hermano, a quien descubrió asesinado por los israelíes. Encontró su cuerpo bajo los escombros y cavó una tumba con sus propias manos para enterrarlo junto a sus otros hermanos”, escribió Martin.

Sin embargo, a pesar del alto al fuego, el régimen israelí sigue atacando objetivos civiles y cobrando vidas inocentes. La Defensa Civil en la Franja de Gaza informó el viernes que al menos 20 palestinos han sido asesinados por el ejército de ocupación israelí en la ciudad de Rafah desde el inicio del acuerdo de alto al fuego el domingo pasado.

El sábado, como parte de la segunda fase del acuerdo de tregua, HAMAS liberó a cuatro soldados israelíes que había capturado durante la operación Al-Aqsa Flood el 7 de octubre de 2023, a cambio de 200 palestinos secuestrados que pasaron décadas en prisiones israelíes.

Hubo escenas jubilosas en Ramallah, en la ocupada Cisjordania, cuando los palestinos liberados fueron desfilando por las calles mientras la gente coreaba consignas de “Liberen a Palestina”.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.