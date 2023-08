Países africanos rechazan hegemonía occidental y apuestan por multipolaridad

Tras siglos de hiperexplotación por el Occidente colonial, las naciones africanas ya no aceptan la explotación ni la subyugación de la hegemonía.

Por Shabbir Rizvi

Durante siglos, África ha sido objeto de una hiperexplotación por parte del Occidente colonial. Desde el saqueo de los recursos, la facilitación de múltiples oleadas de trata de esclavos, el genocidio total y la cruel subyugación del continente y sus recursos no ha conocido límites.

Hasta el día de hoy, los países africanos están sujetos a la explotación. Francia mantiene un impuesto de la era colonial que garantiza que los africanos tengan vidas de nivel de subsistencia, mientras que atrapa a las empresas estatales con préstamos depredadores.

EE.UU. también se une, utilizando el Fondo Monetario Internacional (FMI) para destruir el sector público, privatizándolo para beneficio de los capitalistas estadounidenses.Cualquier paso para desviarse de estos instrumentos se enfrenta con sanciones unilaterales y despiadadas.

Curiosamente, a los ciudadanos de los países coloniales que más se benefician del saqueo de África se les enseña que África es pobre, que, si no fuera por Occidente, África todavía estaría estancada en el pasado. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad.

Los países coloniales no saquean a los países “pobres”. No gastan miles de millones de dólares por año para mantener bases militares y puestos de avanzada en países “pobres”. No crean estructuras económicas de explotación para mantener a raya a los países, si no hay recursos que explotar.

El hecho es que África es rica y poderosa y Occidente lo sabe, por eso tiene la intención de mantener el continente subyugado. Entonces, no sorprende que las naciones africanas hayan estado mirando hacia el este en busca de asociaciones sostenibles, en lugar de redoblar esfuerzos con el depredador Oeste.

Solo en julio, las naciones africanas dieron un paso adelante hacia el desarrollo, todo mientras que rechazaban los aparatos y la retórica de Occidente, en particular el régimen de sanciones estadounidense, ampliamente condenado.

Las reuniones con China, Irán y Rusia destacan un enfoque muy necesario hacia la autonomía africana, algo que Occidente ha invertido miles de millones de dólares para evitar.

Julio comenzó a la mitad de la tercera Exposición Económica y Comercial China-África, que se centró en el tema "Desarrollo común para un futuro compartido".

Durante la última década, los proyectos chinos han superado los 700 000 millones de dólares en África. Los proyectos incluyen instalaciones eléctricas, carreteras y vías férreas, que son creados y facilitados por el liderazgo local.

Críticos y funcionarios en Occidente condenan esto como “imperialismo chino”. Pero, esta es una cortina de humo para su pura hipocresía: todo lo que hay que hacer es echar un vistazo a los desarrollos y a quién benefician.

Cuando Occidente subyugó África, construyeron vías férreas que van desde los recursos naturales como el caucho y el hierro hasta los puertos destinados a Europa. Estos ferrocarriles no beneficiaron a los africanos, ya que estaban destinados a facilitar y suavizar el saqueo.

Sin embargo, la iniciativa “Belt and Road” está interconectando a los países africanos para facilitar el transporte y el comercio entre ellos, al mismo tiempo que los conecta con Asia y Europa para la facilitación del comercio mundial. Esto permite esfuerzos comerciales independientes sin la aprobación y el beneficio depredador de las naciones occidentales coloniales.

El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, también se embarcó en una gira por Uganda, Kenia y Zimbabue a principios de este mes, firmando una serie de acuerdos con los tres países africanos.

La República Islámica de Irán ha dado pasos notables hacia su crecimiento económico este año, mientras que esquiva las sanciones ilegales de los países occidentales a instancias de EE.UU. No debería sorprender que las naciones africanas quieran expandir los lazos con un país que ha atravesado sanciones ilegales mientras continúa creciendo y prosperando.

Antes de la visita, el comercio entre Irán y los países africanos, en general, permaneció algo estancado. Ahora, se espera que el comercio aumente por una suma de casi 10 000 millones de dólares en los próximos tres años. Todo sin las lagunas y esquemas depredadores que vendrían con los gobiernos occidentales.

La cooperación de Irán con las naciones africanas busca mejorar el comercio económico, pero también empoderar a África con nuevas tecnologías, como drones para fines agrícolas, para ayudar a contrarrestar los mecanismos de presión económica de Occidente.

“Con la ayuda de África, debemos evitar que EE.UU. y ciertos Estados que todavía tienen una mentalidad colonial utilicen la herramienta mortal de las sanciones contra las naciones”, manifetsó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, luego de la exitosa gira por tres naciones.

El liderazgo ruso también se reunió con líderes africanos este mes cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, invitó a seis naciones africanas a Moscú para una Cumbre Rusia-África.

Putin prometió “determinación conjunta para contrarrestar el neocolonialismo, la práctica de aplicar sanciones ilegítimas” antes de prometer la entrega de granos a los países y cancelar miles de millones en deuda.

El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que ha impulsado las relaciones con Rusia, condenó la explotación occidental en la cumbre y dijo que los líderes africanos “no deberían comportarse como marionetas en manos del imperialismo". Debemos asegurarnos de que nuestros países sean autosuficientes, incluido el suministro de alimentos...”

“Autosuficiencia” es la clave. Los “proyectos de desarrollo” de Occidente han mantenido atrapadas a las naciones africanas durante mucho tiempo. Cuando las naciones africanas no cedieron a las demandas políticas de Estados Unidos, por ejemplo, fueron abofeteadas con sanciones que destruirían sus economías.

El presidente de Eritrea, Isaias Afewerki estaría de acuerdo. En la cumbre, denunció las sanciones dirigidas por Estados Unidos contra las que ha luchado Eritrea. “No están fabricando nada en absoluto, están imprimiendo dinero. Esta ha sido una de sus armas a nivel mundial: el sistema monetario... sanciones por aquí, sanciones por allá... Necesitamos una nueva arquitectura financiera a nivel mundial”, declaró.

Los nuevos cambios de los países africanos no vendrán sin sus desafíos. Los países que buscan la independencia de las estructuras neocoloniales pueden esperar la variedad habitual de trucos de Occidente: intentos de golpe, “levantamientos diseñados por adversarios extranjeros” y sabotaje.

Las naciones africanas deben estar preparadas. La inversión en seguridad e inteligencia será muy necesaria, y tal vez incluso igual de importante: aliados confiables.

A la hora de la verdad, será necesaria la solidaridad y la cooperación entre las naciones que no buscan explotar las situaciones. Esta es precisamente la razón por la que Occidente ha tratado de mantener a las naciones africanas aisladas, diseñando conflictos para mantener a las naciones africanas atomizadas.

Las recientes asociaciones entre África y el Este son fundamentales para un nuevo sistema económico global que no esté dominado por el dólar. El beneficio mutuo y el respeto por la independencia allanan el camino para la destrucción del “orden basado en reglas”, que está diseñado para beneficiar únicamente a los capitalistas estadounidenses.

“El imperialismo es un sistema de explotación que ocurre no solo en la forma brutal de aquellos que vienen con armas para conquistar territorio. El imperialismo a menudo ocurre en formas más sutiles, como préstamos, ayuda alimentaria y chantaje. Estamos luchando contra este sistema que permite que un puñado de hombres en la Tierra gobierne a toda la humanidad”, manifestó el difunto líder de Burkina Faso, Thomas Sankara, quien fue asesinado por militantes respaldados por Francia.

Shabbir Rizvi es un analista político, con sede en Chicago, que se especializa en seguridad interna y política exterior de EE.UU.

Texto recogido del artículo publicado en Press TV.