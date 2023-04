“Todo era mentira”: ¿Cómo exlegionario español engañó a Zelenski?

Acusan a un exligionario español de mentir sobre su lucha en Ucrania, engañar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y estafar a la gente miles de euros.

Un militar voluntario español llamado Juan Manuel Lucena Carmona, conocido como ‘Juan el legionario’, que se hizo famoso después de tomarse un selfi con el presidente de Ucrania mientras estaba en un hospital, mintió sobre su participación en combates en Ucrania, incluso en la ciudad estratégica de Artiómovsk, y recibió miles de euros en donaciones, informó El Español.

Según el medio, en el marco de un programa del canal español Cuatro, el militar fue mostrado en un hospital de la ciudad de Odesa. Según su historia, resultó herido en un ataque de artillería directo en el que estaba rodeado de “una nube negra y roja”. “Parecía el infierno”, adujo.

Su aparición con Zelenski lo hizo famoso y luego fue incluso condecorado por el mandatario ucraniano como Héroe de Ucrania.

Parece que Juan Manuel Lucena Carmona, conocido como "Juan el legionario", es un estafador que recibió miles de €uros. Eso afirma parte de la prensa



La pregunta ahora ¿Dónde esta el dinero?

¿Ucrania exigirá su extradición? pic.twitter.com/jugUVBVCfr — Sare Antifaxista (@Antifaxismoa) April 20, 2023

No obstante, Willy, otro español que participa en combates en Ucrania como miembro de la Legión Internacional, afirmó que las historias de Juan el legionario “y sobre todo su trayectoria militar en España” no encajaban. “Aseguraba que había estado sirviendo casi 10 años en la Legión española, pero yo soy legionario y allí no lo conocía nadie”, recalcó.

En cuanto a las heridas del combatiente, Willy puso de manifiesto que Lucena Carmona “tenía varios dedos seccionados limpiamente y heridas en un muslo, algo que coincide con las lesiones que se producen al manipular mal un iniciador (…) mientras tanto, las personas que sufren un ataque de artillería presentan heridas más graves”.

El artículo, además de destacar que el combatiente utilizó presuntamente “un rango militar que nunca ostentó”, también acusa al militar de “cometer una presunta estafa masiva con la que ha podido obtener miles de euros de donaciones de ciudadanos españoles y ucranianos”.

En este sentido, un soldado identificado como ‘Kovalenko’, que estaba en la misma unidad que Juan el legionario, dijo que el español “nunca luchó y nunca nos dio dinero o material; lo único que nos dio fue problemas”.

“Era un peligro para nuestra unidad: fotografió las posiciones y subió las fotos a su Instagram, al día siguiente nos bombardearon y hubo heridos”, comentó.

Todavía, Juan Manuel Lucena Carmona no ha reaccionado ante las acusaciones en su contra.

El Ejército ruso sigue infligiendo bajas entre los mercenarios extranjeros en el marco de su operación militar en Ucrania y ha advertido que, en caso de que sean capturados, no serán tratados como prisioneros de guerra. Moscú aconsejó que “se lo piensen siete veces” antes de ir al territorio ucraniano para unirse en la lucha de Kiev contra las fuerzas rusas.

hnb