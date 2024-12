“Vivía entre la gente”: Zainab Nasralá reflexiona sobre la vida y el legado de su emblemático padre

El líder mártir de Hezbolá vivió una vida sencilla en apartamentos residenciales normales en la capital libanesa y nunca pasó a la clandestinidad, dijo su hija al sitio web Press TV en una conversación exclusiva.

Por Hiba Morad

Esto siguió siendo así desde 2006, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) diezmó la ocupación israelí y la obligó a retirarse, hasta el lanzamiento de una nueva y total agresión de Israel contra el Líbano en septiembre.

Según Zainab Nasralá, hija del ex secretario general de Hezbolá, Seyed Hasán Nasralá; la sede subterránea del movimiento de Resistencia se construyó específicamente para tiempos de guerra y períodos en que la batalla contra la ocupación israelí se intensificaba.

“Seyed Hasán nunca utilizó estos espacios subterráneos en su vida diaria. Fueron construidos para uso en tiempos de guerra y hasta que comenzó la nueva agresión israelí contra el Líbano, residía en apartamentos que no estaban por debajo del quinto, sexto u octavo piso”, dijo en una conversación informal con el sitio web Press TV.

El 27 de septiembre, en medio de bombardeos aéreos indiscriminados, el ejército de ocupación israelí lanzó más de 80 toneladas de bombas antibúnkeres de fabricación estadounidense sobre el suburbio sureño de Dahiyeh en Beirut, lo que resultó en el asesinato de Seyed Nasralá y sus asociados en su cuartel general subterráneo.

Su cobarde asesinato se produjo después de que comandantes de alto rango de Hezbolá como Fuad Shukr e Ibrahim Aqil fueran martirizados en ataques separados y antes del asesinato del jefe del consejo ejecutivo del movimiento de Resistencia libanés, Seyed Hashem Safi al-Din.

Seyed Hasán Nasrallah participa en una procesión de Ashura en Beirut, Líbano, en julio de 1992. (Foto de archivo AFP)

Entre la gente

Zainab dijo que su padre vivía entre la gente. Si bien eran necesarias algunas medidas de seguridad para protegerlo —un líder emblemático del Eje de la Resistencia, respetado por millones de personas en todo el mundo y considerado el enemigo número uno del régimen del apartheid israelí—, mantenía un estilo de vida cercano al de los ciudadanos comunes.

“Mi padre vivía como cualquier otra persona, en apartamentos típicos, como mencioné. Sin embargo, como fue asesinado en la sede subterránea, algunos pueden haber creído que Seyed Nasralá vivía bajo tierra, una narrativa falsa que el enemigo israelí ha tratado de propagar constantemente”, dijo, en respuesta a los informes de que el líder de Hezbolá vivía en búnkeres subterráneos.

“Esto es completamente falso y todo el mundo debería ser consciente de ello”.

Zainab también señaló que el Canal 12 israelí informó falsamente sobre su muerte, afirmando que había muerto en uno de los ataques israelíes. Esta invención, afirmó, es parte de la corriente de mentiras flagrantes y desinformación que Israel ha propagado durante la guerra y en años anteriores sobre la resistencia.

“Iba en su coche con sus compañeros para observar la situación en el exterior. Nunca se escondía. Viajaba por Dahiyeh para comprobar cómo estaban las personas, los hospitales, las mezquitas y las tiendas, asegurándose de que todo estaba bien”, dijo, refiriéndose a las sencillas actividades cotidianas del líder mártir.

“Por supuesto, siempre tuvo que tener cuidado de protegerse, ya que Israel buscaba asesinarlo. Israel pretendía silenciarlo, creyendo que, al matarlo, podrían destruir la Resistencia. Sin embargo, el régimen israelí está completamente equivocado en esta creencia”.

Seyed Nasralá, afirmó su hija, estaba consciente de las amenazas a su vida y se protegió para “continuar el trabajo” que le apasionaba, aunque siempre anhelaba el martirio.

“Él sabía que, al final, sería martirizado por defender la causa. Afirmó en múltiples ocasiones que Estados Unidos estaba dispuesto a ofrecer cualquier cosa a cambio de detener nuestra lucha con Israel. Sin embargo, nunca dudó en continuar su resistencia contra la ocupación israelí y el dominio estadounidense”, afirmó Zainab.

El líder martirizado de Hezbolá, Seyed Hasán Nasralá, hablando en el memorial del alto comandante militar Fuad Shukr a principios de agosto de 2024. En su discurso, afirmó que los combatientes y los comandantes de la Resistencia no temen al martirio.

Un padre amoroso, un gran líder.

Además de ser un pilar inquebrantable del Eje de la Resistencia y un gran defensor de la causa palestina, Seyed Hasán Nasralá también era un hombre de familia, un padre cariñoso y un abuelo atento, pero rara vez tenía tiempo para reunirse con ellos.

“Solíamos reunirnos con él sólo unas pocas veces al año debido a sus inmensas responsabilidades y preocupaciones por la seguridad, pero esos momentos eran realmente preciosos. Nos reuníamos como familia, con los hijos y los nietos, y disfrutábamos de momentos maravillosos juntos. Él preguntaba por cada uno de nosotros y se aseguraba de que estuviéramos bien”, dijo Zainab al sitio web de Press TV.

“A veces los nietos discutían sobre quién se sentaba a su lado y, en ocasiones, se ponían a gritar. Cuando intentábamos calmarlos o les pedíamos que dejaran de jugar un rato, él decía: “Está bien, son niños que necesitan jugar alegremente, liberar energía y hacer ruido”, según la hija de Nasralá.

Zainab dijo que sus discusiones giraban principalmente en torno a temas religiosos y que disfrutaban muchísimo de esas enriquecedoras conversaciones con él cada vez que tenían la oportunidad de reunirse como familia.

“Rara vez discutíamos de política a menos que tuviéramos preguntas urgentes sobre cuestiones fundamentales y buscáramos comprender mejor la situación”, señaló.

Zainab describió al líder martirizado de Hezbolá como un “padre amoroso, un individuo de buenos modales y un ser humano profundamente afectuoso”, que estaba lleno de genuina empatía por quienes lo rodeaban.

“Lo amábamos muchísimo incluso antes de que se convirtiera en el líder de Hezbolá. Era una persona extraordinaria, de comportamiento amable y personalidad multidimensional”, afirmó al sitio web de Press TV.

“No sólo fue un padre excepcional, sino también un líder extraordinario, que asumió la responsabilidad de defender el Líbano, Palestina y los lugares sagrados del Islam. Se mantuvo firme frente a las potencias hegemónicas mientras millones de personas en todo el mundo observaban en silencio cómo se perdían vidas inocentes y se desataba la brutalidad. Era un hombre de gran fe”, agregó.

Zainab dijo que cuando su padre fue nombrado secretario general de Hezbolá tras el asesinato de su predecesor Seyed Abás Musawi en febrero de 1992, todos sintieron un “mayor sentido de responsabilidad” al saber que ahora era un líder transnacional seguido por millones de personas en todo el mundo.

“Sabíamos que lo veríamos con menos frecuencia y oramos por su seguridad, porque no solo era nuestro padre, sino el padre de una nación entera”, comentó.

Zainab Nasralá, la hija del líder martirizado de Hezbolá, Seyed Hasan Nasralá.

“Su presencia en nuestras vidas, su voz resonando en todas partes, sus palabras de sabiduría y sus apariciones en pantalla ante cientos de miles de personas serán extrañadas. La gente ha expresado su dolor por su pérdida y su anhelo por su presencia entre nosotros, al igual que mi familia y yo lo extrañamos”, indicó.

Sin embargo, la afligida hija se apresuró a añadir que su padre “sigue vivo” como una inspiración para su familia y millones de personas en todo el mundo que creen en los principios que defendió Seyed Nasralá.

“Sus palabras y enseñanzas siempre nos guiarán. Su memoria se ha convertido en una fuente de fortaleza, que inspira una mayor determinación para luchar por la justicia en esta región contra el régimen del apartheid israelí”, afirmó Zainab.

Vidas que importaron

Seyed Hasán Nasralá, como líder de la Resistencia islámica en el Líbano, se preocupaba profundamente por la nación libanesa y el bienestar del pueblo era lo más importante para él, dijo Zainab al sitio web Press TV.

“Para Seyed Hasán, la vida de las personas era verdaderamente importante. Sus condiciones económicas, el sistema de salud y las necesidades de la comunidad siempre estaban presentes en su mente. Se dedicaba a ayudar a los demás de todas las formas posibles y en todos los niveles posibles”, señaló.

“Era sensible a sus sentimientos y se preocupaba profundamente por evitarles cualquier daño. A menudo nos recordaba que, incluso si tuviéramos la oportunidad de conducir los mejores autos (cosa que no tuvimos), debíamos abstenernos. Debíamos asumir nuestras responsabilidades y empatizar con nuestra gente”.

El líder martirizado de Hezbolá tenía un estilo de vida sencillo y creía profundamente en la simplicidad.

“Llevaba un estilo de vida sencillo porque creía en la importancia de la sencillez y de no apegarse a las cosas materiales. Buscaba vivir la vida como lo hacen las clases humildes de la sociedad”, explicó Zainab, refiriéndose al modo de vida de su padre.

“Estoy orgulloso de decir que mi padre sacrificó su vida personal, la de su joven hijo Hadi, que fue martirizado, y la de él mismo por el bien del pueblo y de la causa”, dijo.

Seyed Hasán Nasralá junto a su hijo Hadi, quien fue martirizado en enfrentamientos con el ejército de ocupación israelí en 1997.

Firmes en el Líbano

Zainab y el resto de los miembros de su familia permanecieron en el Líbano durante la última guerra, a pesar de las numerosas invitaciones para abandonar su patria devastada por la guerra.

“Nosotros, la familia de Seyed Hasán Nasralá, permanecimos en Beirut durante toda la guerra, a pesar de los rumores que decían que habíamos huido. Aunque recibimos muchas invitaciones y ofertas de refugio, y estamos agradecidos a todos los que nos extendieron dichas ofertas y expresaron preocupación por nuestro bienestar, sentimos un profundo sentido de responsabilidad hacia el pueblo libanés”, dijo a Press TV.

Al igual que su padre, permanecieron leales a su país y a su pueblo a pesar de las enormes amenazas a sus vidas y del hecho de que las bombas israelíes llovieron a su alrededor durante meses.

“¿Cómo podíamos abandonar a nuestro pueblo y darle la espalda en semejantes circunstancias? Teníamos que permanecer firmes, como ellos, y estar dispuestos a ofrecer sacrificios, como ellos. Estoy seguro de que, si mi padre todavía viviera, no habría querido que nos marcháramos de el Líbano. Incluso durante la guerra de 2006 en el Líbano, no abandonamos el país ni siquiera una hora”, expresó.

Una ocupación delirante

Tras el asesinato de Seyed Hasán Nasralá, Israel creyó haber logrado una victoria importante. Sin embargo, el régimen no entiende que la Resistencia no depende de un solo individuo, por muy destacado que sea, afirmó Zainab en su conversación con el sitio web Press TV, señalando que la “ocupación delirante” no entiende la verdadera naturaleza de la Resistencia.

“Mi padre solía decir que cuando un combatiente es martirizado o cuando un líder es asesinado, eso no significa que la Resistencia termine. Es nuestro deber encarnar las enseñanzas y los valores de esos combatientes y líderes y seguir adelante para enfrentar al enemigo”.

A pesar de la guerra desproporcionada, en la que el ejército de ocupación utilizó bombas suministradas por Estados Unidos contra el Líbano durante casi 70 días, llevó a cabo varias masacres y destruyó edificios, la Resistencia sigue viva.

Esta fotografía de 2023 obtenida por el sitio web Press TV muestra al líder martirizado de Hezbolá, Seyed Hasán Nasralá, acunando a su bisnieta.

El mes pasado, el régimen israelí se vio obligado a buscar un acuerdo de alto el fuego al no lograr ninguno de sus objetivos militares a pesar de la agresión desenfrenada y brutal contra la nación libanesa.

Los combatientes de Hezbolá demostraron una valentía inquebrantable, impidiendo que miles de soldados israelíes avanzaran hacia territorio libanés, ni siquiera hacia una sola aldea fronteriza, afirmó Zainab.

Una Resistencia más fuerte

Israel asume que eliminar a un líder clave del frente de Resistencia en la región puede disuadir al movimiento de Resistencia más amplio y ponerle fin, sin embargo, ese es un sueño descabellado, señaló.

Al atacar a Seyed Hasán Nasralá, Israel asesinó a un líder que se oponía al neocolonialismo, un sistema que explota los recursos de la región en beneficio de los intereses estadounidenses e israelíes. El líder martirizado comprendió la importancia crucial de resistir a esos regímenes hegemónicos y exigir justicia.

“Consideró que era su deber defender al Líbano contra la ocupación israelí y solidarizarse con el oprimido pueblo palestino, que sigue enfrentándose a una violencia horrible después de 14 meses de genocidio”, afirmó Zainab, refiriéndose a la actual guerra genocida que ha matado a casi 45 000 palestinos hasta el momento.

El martirio de Seyed Hasán Nasralá sólo ha alimentado el movimiento de Resistencia contra la ocupación israelí y sus partidarios hegemónicos occidentales, afirmó Zainab.

“Ha fortalecido su determinación y ha inspirado un compromiso aún mayor en la lucha contra la ocupación y el neocolonialismo en el Líbano y la región circundante”.