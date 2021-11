¿Cuál es el verdadero origen de momias de la Edad del Bronce?

Los análisis de ADN revelan la inesperada ascendencia de unas enigmáticas momias de aspecto ‘occidental’ halladas a finales del siglo pasado en China.

Un grupo de científicos confirmó que las momias de la Edad del Bronce, descubiertas hace décadas en China, no eran viajeros procedentes del Occidente, como se evaluó en un primer momento, sino que formaban parte de un grupo indígena, según un estudio publicado el miércoles en la revista Nature.

A finales de los años 90, aparecieron en la cuenca del río Tarim —lo que hoy es el desierto de Taklamakán— сientos de restos humanos momificados de forma natural de un periodo que abarcó entre el 2000 a. C y el 200 d. C, de acuerdo al comunicado del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Alemania), que copatrocinó el estudio.

Las momias, halladas en muy buen estado de conservación, llamaron la atención debido a sus rasgos occidentales, sus ropajes inusuales y su dieta, lo que llevó a los expertos a suponer que se trataba de emigrantes procedentes del mar Negro.

No obstante, un grupo de científicos internacionales decidió recientemente analizar datos genómicos de trece de las primeras momias de la cuenca del Tarim, fechadas entre el 2100 y el 1700 a. C, así como de cinco individuos datados entre el 3000 y el 2800 a. C de la vecina cuenca del Junggar.

Vista aérea del cementerio de Xiaohe, en el desierto de Taklamakán, oeste de China.

“Han sido tan enigmáticos. Desde que fueron encontrados, casi por accidente, han planteado muchas preguntas porque muchos aspectos de ellos son únicos, desconcertantes o contradictorios”, señaló la coautora del estudio, Christina Warinner, antropóloga de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, y del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en Alemania

Las pruebas de ADN mostraron que no eran nuevos habitantes aparecidos en la región, sino que se trataba de descendientes directos de los antiguos habitantes del norte de Eurasia.

Conforme explicó Warinnerm, estos pueblos “eran culturalmente muy cosmopolitas”, pues “construyeron su cocina en torno al trigo y los productos lácteos de Asia Occidental, el mijo de Asia oriental y plantas medicinales como la efedra de Asia central”.

ftn/ctl/tqi/rba