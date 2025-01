En Chile, la Fiscalía deja sin efecto uno de los delitos contra Daniel Jadue

Fiscalía dejó sin efecto uno de los delitos por los que se investiga a Jadue y presentó cargos por lavado de activos contra uno de los testigos claves contra el dirigente comunista.

En medio de expectación periodística y apoyo popular llegó Daniel Jadue a Tribunales, una vez más.

La Fiscalía solicitó recalificar los delitos que presentó en la formalización de mayo de 2024 y que viene investigando desde marzo de 2021 contra el dirigente comunista.

Durante la audiencia, la administración desleal fue dejada sin efecto, mientras se mantiene la investigación por fraude al fisco y cohecho, entre otros. La defensa de Daniel Jadue salió conforme.

Durante la audiencia Fiscalía no entregó ningún antecedente que permita acreditar que algunos dineros pasaron o se quedaron en alguna cuenta bancaria de Daniel Jadue.

Tampoco llamadas de teléfono o mensajería que lo involucren directamente. No es el caso de Matías Muñoz, ex secretario Ejecutivo de la Asociación de Farmacias Populares, quien cambió su declaración para recibir beneficios por delación compensada y se convirtió así en uno de los testigos clave de la Fiscalía contra Jadue. Hoy se sumó en su contra el delito de lavado de activos, además del fraude al fisco y cohecho que ya arrastraba, porque los dineros de la empresa “Best Quality”, acusada de cohecho, se depositaron en cuentas bancarias de sus familiares y ex pareja.

Esta audiencia no revisó medidas cautelares, así que Daniel Jadue permanecerá en prisión domiciliaria. El plazo de investigación que se fijó concluye en marzo, luego de lo cual se dictará la acusación y comenzará un juicio que puede demorar varios meses más.

Beatriz Michell, Chile.

hae/mkh