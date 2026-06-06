Ayuno frente a la Casa Rosada para denunciar el hambre en Argentina

Datos recientes indican que la pobreza infantil en Argentina afecta a 6 de cada 10 niños y adolescentes menores de 18 años, que se traduce en una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria de las familias argentinas.
En ese contexto aquí frente a la casa de gobierno en la ciudad de buenos aires, diferentes organizaciones sociales y políticas llevan un ayuno permanente durante una semana para denunciar el hambre creciente en la república Argentina.
Una expansión del hambre que se extiende por todo el territorio y que refleja una palestinización del pueblo argentino.
Sebastián Salgado, Buenos Aires.
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