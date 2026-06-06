Ayuno frente a la Casa Rosada para denunciar el hambre en Argentina

Representantes de movimientos sociales, llevan adelante un ayuno de alimento, como una manera de manifestar su rechazo, contra el hambre creciente en Argentina.

Datos recientes indican que la pobreza infantil en Argentina afecta a 6 de cada 10 niños y adolescentes menores de 18 años, que se traduce en una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria de las familias argentinas.

En ese contexto aquí frente a la casa de gobierno en la ciudad de buenos aires, diferentes organizaciones sociales y políticas llevan un ayuno permanente durante una semana para denunciar el hambre creciente en la república Argentina.

Una expansión del hambre que se extiende por todo el territorio y que refleja una palestinización del pueblo argentino.

Sebastián Salgado, Buenos Aires.

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