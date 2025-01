Palestina, cementerio de periodistas más grande del mundo

La verdad continúa siendo la primera víctima del genocidio y la limpieza étnica que lleva a cabo el régimen israelí en la Franja de Gaza.

Por Sdenka Saavedra Alfaro

La verdad continúa siendo la primera víctima del genocidio y la limpieza étnica que lleva a cabo el régimen israelí en la Franja de Gaza, ya que ahora no solo cuenta la manipulación de la información, o la amplificación de narrativas sesgadas, que colapsan las normas periodísticas, evidenciando la alineación de los medios hegemónicos a favor de los crímenes de guerra del ente sionista; sino que hoy el asesinato a la prensa es la estrategia más poderosa para callar la realidad del pueblo palestino, siendo el saldo al presente más de 200 periodistas muertos.

A un año y casi tres meses de la Tormenta Al-Aqsa, del 7 de octubre de 2023, la élite sionista global, el “Lobby judío” que posee la mayoría de las corporaciones de medios estadounidenses y europeos, no solo ha calificado al Movimiento de Resistencia Palestina como “Terroristas; sino también el sesgo pro-Israelí continúa con la maquinaria de propaganda sionista en los medios hegemónicos como la BBC, Fox News, The Washington Post, The Associated Press, The New York Times, El País, El Clarín, El Deber, y otros que moldean la narrativa, elogiando y defendiendo a Israel, que ha asesinado al presente a más de 45.700 palestinos, viviéndose la peor crisis humanitaria del siglo.

Un informe publicado por Drop Site News, el 28 de diciembre de 2024, señala que la cadena británica BBC deshumaniza constantemente a los palestinos, ignorando los crímenes israelíes en Gaza, utilizando en sus titulares términos como “masacre”, “matanza”, “atrocidades” para referirse al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, HAMAS, a los que tildan de “terroristas”, alegación falsa al señalar que los combatientes de HAMAS, “iban de calle en calle disparando, quemando, decapitando y violando gente”, ocultando la responsabilidad de las acciones del régimen de ocupación, restando importancia a los crímenes de guerra, al manifestar que “Israel rechaza el genocidio” o también describir los traslados forzosos o la limpieza étnica de civiles palestinos como “evacuaciones”.

La creación de campañas periodísticas son estrategias utilizadas por parte del gobierno israelí y las empresas cibernéticas, las que han desplegado herramientas de inteligencia artificial y bots para difundir desinformación cargada de emociones y falsedad para deshumanizar a los palestinos, ejerciendo presión sobre los políticos para que apoyen las acciones de Israel, que de acuerdo a The New York Times, el ministerio de asuntos de la diáspora de Israel, asignó más de 2 millones de dólares a la operación de campañas encubiertas, utilizando la firma de marketing político Stoic con sede en Tel Aviv, para la creación de millones de cuentas falsas en las redes sociales en X, Facebook, Instagram y otras.

La función de informar y educar de los medios hegemónicos no se extiende a los palestinos; pues el fenómeno del periodismo no integrado como contramedida está también siendo utilizado por el régimen israelí para propagar desinformación y estigmatizar a los Movimientos de Resistencia, que violan las leyes éticas sobre el papel de los periodistas en zonas de guerra y su complicidad en la promoción de narrativas patrocinadas por Israel, los periodistas incrustados como la reportera Lucy Williamson en el ejército Israelí en el sur del Líbano u otros en Gaza, que están promoviendo información falsa justifican la barbarie sionista contra los pueblos de Palestina, Líbano, y ahora Siria.

Los medios hegemónicos como armas de estado siguen defendiendo los intereses y los planes de Israel, con el encubrimiento de EEUU y los países europeos; ya que actúan como herramientas de propaganda del imperialismo y el sionismo, no dando información sobre el asesinato a los periodistas, quienes se encuentran en el lugar de los hechos.

El pasado jueves 26 de diciembre, aviones de guerra israelíes atacaron un vehículo que transportaba a un equipo de prensa al hospital Al-Awda, en el campo de refugiados Al-Nuseirat, en el centro de Gaza, donde fueron asesinados 5 periodistas, hecho que además de ser un crimen de guerra, constituye una violación al derecho de la libertad de prensa porque el régimen israelí está asesinando a periodistas para impedir que la opinión pública esté al tanto de los hechos que se suscitan en Gaza, como el congelamiento de bebés por el duro invierno, o que están siendo quemados vivos.

Un ataque aéreo israelí mató el domingo al periodista palestino Ahmed al-Louh y a cinco trabajadores de la Defensa Civil Palestina en el centro de la Franja de Gaza.

El 29 de diciembre fue asesinada Shaza Al-Sabbagh, periodista palestina, en el campo de refugiados de Yenin, norte de Cisjordania Ocupada, dando alusión que también se quiere callar con ello, la proliferación de los asentamientos ilegales, el asesinato y la detención de civiles entre ellos menores de edad en esta zona.

La muerte de Al-Sabbagh eleva a más de 200 (al presente) el número de trabajadores de los medios de comunicación palestinos que han perdido la vida en el curso del genocidio de Israel en Gaza, según la Oficina de Medios del Gobierno de la Franja.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó que Israel es responsable de dos tercios de las muertes de periodistas en todo el mundo en 2024, evidenciando con ello, que el régimen sionista sigue actuando con total impunidad cuando se trata del asesinato de periodistas y sus ataques a los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, el balance anual publicado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), evidencia que Palestina ya es el mayor cementerio de periodistas de los últimos cinco años, destacando además que el régimen israelí se ha convertido también en la «tercera prisión de periodistas más grande del mundo»; pues el ente ocupacionista mantiene encerrados a más de 180 periodistas donde la mitad son mujeres.

La prensa está siendo asesinada en Palestina por las ansias y juegos de poder de la élite sionista estadounidense; pero “no se mata la verdad asesinando a periodistas”, ya que las redes sociales y la comunicación alternativa también están transmitiendo al vivo las masacres, por eso es que se exige justicia, y que cese la impunidad del régimen sionista israelí para un alto al genocidio que también es para los periodistas.

Sdenka Saavedra Alfaro es escritora y corresponsal de HispanTV en La Paz, Bolivia.