Oposición ve diálogo como única ruta para superar crisis en Venezuela

Un diputado opositor de Venezuela asegura que el diálogo con el Gobierno de Maduro es la única vía para resolver la “crisis política” del país.

“Si no hay diálogo y entendimiento, el único camino que quedaría sería la confrontación y ya se ha demostrado con la confrontación que no produce resultados positivos en Venezuela, no nos queda más que insistir en dialogar, reconciliarnos, entendernos y en el caso de las sanciones procurar que sean levantadas lo más pronto posible”, ha dicho el diputado Luis Eduardo Martínez, del partido opositor Acción Democrática (AD), en una entrevista con Sputnik, publicada este viernes.

Tras reiterar la necesidad de llegar a acuerdos definitivos, ha considerado como importante la liberación de los fondos acordados durante los diálogos en México, para así poder seguir adelante con el proceso, afirmando que eso probaría la “buena fe” de una parte.

Respecto a las sanciones unilaterales contra el país bolivariano, ha propuesto celebrar un referéndum, que demostraría, según el parlamentario, la solicitud de toda la nación venezolana que pide el levantamiento de los embargos.

“Que sean los venezolanos en su conjunto que le podamos decir a EE.UU. y a la Unión Europea (UE), es decir, a los sancionadores ¡mire, aquí no queremos esto!”, ha señalado.

En este contexto, citando a varias fuentes, ha indicado que 74,75 % de los venezolanos, así como 88 % del sector empresarial están a favor del fin de las medidas coercitivas contra su país, ya que saben que esos afectan directamente el buen rendimiento de la economía del país.

¿Qué camino han seguido los diálogos intervenezolanos?

Las pláticas entre el Gobierno y la oposición de Venezuela se iniciaron en agosto de 2021 en México, con la mediación de Noruega. En la primera ronda, las partes firmaron un memorando de entendimiento para reafirmar su disposición al diálogo.

Dos meses después se interrumpieron las conversaciones debido a la extradición a EE.UU. del empresario y diplomático venezolano Álex Saab. El Gobierno chavista calificó de ilegal ese procedimiento y exigió la inmediata liberación del funcionario, una cuestión que mantiene en pie a pesar de la reanudación de las negociaciones.

No obstante, la vuelta a la mesa se da luego de una ronda de conversaciones previas entre las partes se realizó de nuevo en París, con la presencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Francia, Emmanuel Macron; de Argentina, Alberto Fernández; y de la cancillera de Noruega, Anniken Huitfeldt.

El último intento por avanzar con las conversaciones tuvo lugar en Bélgica, capital de Bruselas, durante la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que se celebró el 17 y el 18 del julio.

sre/ctl/mkh