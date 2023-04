Maduro ve factible dirigir recursos robados a programas sociales

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aboga por financiar programas sociales con los recursos que se recaben de las operaciones contra mafias de la corrupción.

Maduro expresó el miércoles su intención de retomar el control de los recursos robados de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y dirigirlos a programas sociales.

“Los organismos de investigaciones me tienen que garantizar y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo, más temprano que tarde. Es un compromiso que tenemos”, dijo en un acto transmitido por la televisión estatal.

El presidente apuntó a las mafias de corrupción en sectores clave, como el petrolero, y enfatizó que desde hace semanas ha gestionado personalmente con “paciencia, con mucha intuición y profundidad”, una operación anticorrupción, junto a los funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el fiscal general, Tarek William Saab.

Advirtió que no se dará a la lucha contra este flagelo que ha dejado 25 personas detenidas: 14 funcionarios del Estado y 11 empresarios, hasta el momento.

“Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados de las fechorías y de los robos que estaban cometiendo contra nuestra República (...) Yo me indigno mucho, déjenme decirles, me indigno, casi que me lleno de ira, de rabia, frente a la corruptela, de gente que le dimos toda la confianza (...) y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles”, criticó.

Ante las dimensiones de los robos, Maduro dio cuenta de que apenas se había logrado recuperar una parte, pero que el resto lo tienen “escondido”, por lo que prometió perseguir el caso hasta las últimas consecuencias. “Voy a actuar hasta la profundidad más grande como presidente”, dijo.

Desde el pasado 17 de marzo, la Policía Nacional Anticorrupción ha puesto en marcha una operación especial para la captura de altos funcionarios investigados por una presunta trama de desvío de al menos 3000 millones de dólares de pagos por crudo en criptoactivos en 2022.

ctl/tqi