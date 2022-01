Kiev acusa a Alemania de alentar a Rusia a atacar Ucrania

Tras la negativa de Alemania a brindar apoyo militar a Ucrania, Kiev le acusa a Berlín de “alentar” a Rusia a lanzar un ataque en su contra.

En medio de la escalada de tensiones con Rusia, el Gobierno de Ucrania instó el 17 de enero a Alemania que le proporcione armas defensivas necesarias para defenders como un “imperativo moral y humano”.

Sin embargo, Berlín se ha negado a suministrar armas a Ucrania, ya que, según dijo el viernes la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, no es realista revertir el desequilibrio militar con dichas entregas.

En este contexto, el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, acusó el sábado a Alemania de “socavar la unidad” y “alentar” a Rusia al negarse a suministrar armas a Kiev en medio de los crecientes temores de una posible invasión rusa.

“Los socios alemanes deben dejar de socavar la unidad con tales palabras y acciones y alentar a [el presidente de Rusia] Vladimir Putin a lanzar un nuevo ataque contra Ucrania”, escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Kiev está agradecido con Alemania por su apoyo y esfuerzos diplomáticos en los últimos años, agregó Kuleba, quien, no obstante, tachó de decepcionante la negativa de Berlín a enviar armas a Ucrania.

EE.UU., el Reino Unido y los Estados bálticos han prometido enviar armas a Ucrania para responder a lo que dan en llamar un posible ataque militar de Rusia, lo que Moscú ha venido rechazando una y otra vez.

Washington y sus aliados occidentales han estado difundiendo recientemente alegaciones sobre una posible “invasión” a Ucrania por parte de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticó el jueves que estas son afirmaciones “vacías e infundadas” que sirven como una estratagema para aumentar las tensiones, y señaló que Rusia no representa ninguna amenaza para nadie.

Ante tal acusación y para reducir las tensiones, Rusia ha presentado dos borradores de propuestas a EE.UU., que piden garantías de seguridad firmes para que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no se expanda hacia el este, y no despliegue sistemas de armas ofensivos en países vecinos y que Ucrania no se adhiera a ella, puntos sobre los cuales las dos partes mantienen serias discrepancias.

