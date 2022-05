Rusia: Ucrania instala posiciones militares en guarderías y escuelas

Las autoridades rusas denuncian que los militares ucranianos han establecido posiciones de fuego en los jardines de infancia y escuelas de varias ciudades del país.

El jefe del Centro de Gestión de la Defensa Nacional ruso, el coronel general Mijaíl Mizintsev, informó el sábado que las unidades militares y paramilitares de Ucrania organizaron posiciones de tiro y desplegaron armas en las instalaciones educativas en las ciudades ucranianas de Nikolaev (sur) y Dnipró (este), así como en los territorios que tienen bajo su control en Donetsk (este).

A modo de ejemplo, el coronel indicó que el Ejército ucraniano desplegó en la escuela No. 2 en Bajmut, escuela vocacional No. 77 en Chasov Yar, el jardín de infantes y la escuela No. 1 de Solnyshko en el asentamiento de Novoekonomicheskoye, de la región de Donetsk, tal como recogió la agencia de noticias rusa TASS.

De acuerdo a Mizintsev, los residentes de las viviendas cercanas no fueron evacuados, porque los neonazis los utilizaban como escudo humano.

A este respecto, señaló que las fuerzas armadas ucranianas desplegaron sus armas de artillería y sistema de cohetes de lanzamiento múltiple en el jardín de infancia No.141 de Zvezdochka en Nikolaev.

Mizintsev agregó que las unidades de defensa territorial ucranianas establecieron una posición fortificada y un depósito de municiones en la escuela No.119 en Dnipró desplegando vehículos blindados y piezas de artillería.

Con anterioridad, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, confirmó que el Ejército ucraniano usó a los niños y mujeres como escudo humano en el conflicto.

Moscú ha alertado en varias ocasiones que la situación humanitaria en las ciudades ucranianas se está deteriorando rápidamente y ha acusado a autoridades de Kiev de negarse enérgicamente a cooperar en la evacuación de civiles.

rth/rba