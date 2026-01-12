Canciller: Irán cuenta con una gran y extensa preparación militar

El canciller iraní ha destacado que Irán tiene una capacidad militar considerablemente mayor y más amplia en comparación con la guerra reciente.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abá s Araqchi, en una entrevista mantenida este lunes con la cadena catarí de noticias Al Jazeera, ha afirmado que Irán está preparado para todas las opciones y ha expresado su esperanza de que Washington opte por la alternativa más sensata.

Araqchi, al confirmar que su comunicación con el enviado especial de EE.UU. para Asia Occidental, Steve Witkoff, “tanto antes como después de los recientes acontecimientos, ha continuado y sigue vigente”, ha destacado que “nuestra comunicación con Witkoff persiste, y estamos considerando algunos temas por nuestra parte”

En este sentido, el jefe de la Diplomacia iraní ha subrayado la posibilidad de un encuentro con Witkoff, mencionando que “se han planteado ideas, y las estamos evaluando”.

Tras precisar que “no es posible encontrar un punto común entre las ideas planteadas por Washington y las amenazas que se están formulando” contra Irán, el ministro iraní de Exteriores ha enfatizado que “si Washington decide probar la opción militar que ya ha intentado anteriormente, estamos preparados para ello”.

Irán cuenta con una gran y extensa preparación militar

“Contamos con una gran y extensa preparación militar en comparación con la reciente guerra”, ha puntualizado, en referencia a la agresión israelí-estadounidense contra la nación iraní ocurrida el pasado junio.

De acuerdo con el canciller iraní, “hay quienes buscan arrastrar a Washington a una guerra con Irán con el objetivo de satisfacer los intereses de Israel”.

“No creemos que Washington esté listo para unas negociaciones justas y equitativas, pero cuando esa oportunidad surja, la consideraremos con seriedad”, ha reiterado.

En este contexto, ha añadido que “estamos dispuestos a negociar sobre el programa nuclear, siempre que sea sin amenazas ni imposiciones”.

Elementos terroristas entrenados se infiltraron entre los manifestantes

En cuanto a los recientes acontecimientos en Irán, Araqchi ha detallado que “elementos terroristas entrenados se infiltraron entre los manifestantes, atacando tanto a las fuerzas de seguridad como a los propios manifestantes”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán también ha comentado que “el objetivo de las operaciones para causar víctimas durante las protestas es forzar a (presidente de EE.UU., Donald) Trump a intervenir”.

“El corte de internet ocurrió en el momento en que comenzaron las operaciones terroristas, siguiendo directrices del exterior”, ha explicado.

Según ha aseverado el alto diplomático iraní, “Estados Unidos e Israel están tratando de lograr lo que no pudieron obtener a través de la guerra, (y) ahora lo intentan mediante los disturbios en Irán”.

El ministro de Exteriores iraní ha reafirmado que “nunca permitiremos que los grupos terroristas, apoyados desde fuera, especialmente por Israel, continúen con sus actividades”.

