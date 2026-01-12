Irán cita a embajador británico por segundo ataque a su embajada

Irán ha convocado al embajador británico por segunda vez en dos días, tras un nuevo ataque a su embajada en Londres y la profanación de su bandera.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el ataque fue llevado a cabo por elementos violentos que profanaron la bandera iraní en la embajada de Londres.

Alireza Yusefi, asistente del ministro y director general para Europa Occidental de la Cancillería iraní, ha condenado este acto como una clara violación de los derechos internacionales este lunes.

Yusfi ha transmitido la protesta formal de Irán, y al expresar que las autoridades británicas no han tomado las medidas adecuadas para proteger las instalaciones diplomáticas iraníes en el Reino Unido, ha destacado que este tipo de incidentes no deben repetirse.

Por su parte, el embajador británico, tras disculparse por la ofensa a la bandera iraní como consecuencia de la violación cometida por elementos transgresores contra la embajada de la República Islámica de Irán en Londres, ha declarado que su gobierno tomará todas las medidas necesarias para evitar que este incidente se repita.

Se le reiteró al embajador británico que, en caso de repetirse la omisión del gobierno del Reino Unido en el cumplimiento de sus obligaciones legales y internacionales para la protección de las instalaciones diplomáticas de Irán en territorio británico, la República Islámica de Irán tomará las medidas pertinentes.

Este es el segundo incidente en tan solo dos días en el que Irán ha convocado al embajador británico. El director general para Europa Occidental de la Cancillería iraní recibió el domingo al embajador británico en Teherán, Hugo Shorter, y le transmitió formalmente la fuerte protesta por los ataques a su sitio diplomático en Londres y la profanación de su bandera.

mep/hnb