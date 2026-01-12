Irán incauta armamento y asesta duros golpes a los grupos terroristas

Las fuerzas del Ministerio de Inteligencia de Irán han logrado asestar severos golpes a los grupos terroristas involucrados en recientes disturbios en el país.

Según el comunicado emitido este lunes, las fuerzas de Inteligencia de Irán han arrestado al responsable de la quema de la mezquita de Al-Rasul en Saadat Abad, ubicada en el noroeste de Teherán, la capital.

Además, dichas fuerzas han logrado aprehender al director de una fábrica situada en las afueras de Teherán, quien organizaba a los trabajadores para incitar disturbios y destrucción. En dicha fábrica se descubrieron 60 botellas con materiales incendiarios.

Por orden judicial, se está revisando el caso para proceder a la confiscación de la fábrica, con el objetivo de compensar los daños causados a los bienes públicos.

Conforme indica la nota, las fuerzas de Inteligencia han decomisado un envío que contenía 273 pistolas y rifles Winchester en un camión de tránsito extranjero, arrestando a tres personas involucradas en este caso.

De igual modo, se ha detenido a un grupo terrorista de cinco personas vinculadas al grupo Komala en Jorramabad (oeste). Fueron confiscados un fusil Kalashnikov con 250 cartuchos.

La semana pasada, las fuerzas de Inteligencia incautaron un envío de 100 pistolas y 120 rifles de caza en Azerbaiyán Occidental, donde fueron capturadas cuatro personas implicadas.

Según el documento, el Ministerio de Inteligencia de Irán ha arrestado a 15 personas vinculadas a la red terrorista de los canales antiraníes International y Manoto, ambos con sede en el extranjero. Los detenidos incitaban a los matones a atacar instalaciones militares y públicas, grabando sus acciones.

Asimismo, se ha arrestado a un grupo de 10 personas relacionadas con crímenes ocurridos en la plaza Heravi, situada en el noreste de Teherán, donde dos fuerzas de Basich fueron martirizadas de manera brutal. Este grupo acababa de llegar a Teherán desde una provincia fronteriza y se había alojado en una vivienda.

En Kermán, en el sur de Irán, las fuerzas de Inteligencia arrestaron a siete colaboradores del canal antiraní International. Además, se detuvo a personas vinculadas a una célula asociada con el grupo monárquico. Durante la operación, se incautó un fusil Kalashnikov con dos cargadores de munición. Esta célula también fue responsable de prender fuego a la estatua del mártir Qasem Soleimani en dicha provincia.

