Irán denuncia ante ONU injerencias de EEUU e incitación a la violencia

Irán informa a la ONU de la conducta ilegal e irresponsable de EE.UU., al intervenir en sus asuntos internos, en coordinación con Israel y utilizando amenazas y violencia.

En una carta urgente dirigida a la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, el embajador y representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Said Iravani, afirmó el domingo que ningún principio o norma del derecho internacional otorga a ningún Estado el derecho, bajo el pretexto de los derechos humanos o de ‘apoyo al pueblo’, de incitar a la violencia, desestabilizar sociedades o fomentar el caos.

“En seguimiento de las cartas de fecha 30 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, y en conformidad con las instrucciones de su respectivo Gobierno, por la presente se expresa la enérgica condena de la República Islámica de Irán al comportamiento persistente, ilegal e irresponsable de los Estados Unidos de Norteamérica, en coordinación con el régimen israelí, de intervenir en los asuntos internos de Irán mediante la amenaza, la incitación y el fomento deliberado de la inestabilidad y la violencia”, reza la misiva.

La carta iraní denunció que los altos funcionarios de EE.UU., en particular su presidente, Donald Trump, junto al primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, han emitido declaraciones públicas que presentan los asuntos internos de Irán como si fuera necesaria una “intervención” externa para su “salvación” o para la imposición de resultados políticos forzados.

El representante permanente de la República Islámica de Irán subrayó que tales afirmaciones constituyen una flagrante distorsión del derecho internacional y no pueden ser utilizadas como justificación para imponer, amenazar o llevar a cabo políticas intervencionistas.

Asimismo, destacó que, durante décadas, las políticas hostiles hacia el pueblo iraní, incluidas las sanciones unilaterales injustas, han vulnerado gravemente sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y el derecho al desarrollo, sin embargo, los iraníes están plenamente conscientes del verdadero significado de tales medidas coercitivas.

En este sentido, enfatizó que el historial negro de Estados Unidos e Israel se agravó al imponer una guerra en junio pasado de 12 días, en la que las fuerzas de Washington jugaron un papel clave al atacar infraestructuras no militares y las instalaciones nucleares pacíficas de Irán, además de causar el martirio de más de 1100 personas inocentes.

Recordó que el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe a los Estados miembros recurrir a la fuerza o amenazar con su uso en sus relaciones internacionales, contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El artículo 2, párrafo 7, asimismo, prohíbe categóricamente cualquier intervención en asuntos que son, por naturaleza, competencia interna de cada Estado miembro. Tales compromisos son vinculantes y no opcionales

Puso de manifiesto también que el derecho internacional deja claro que ningún Estado tiene la autoridad para intervenir, ya sea directa o indirectamente, en los asuntos internos o externos de otro, incluyendo a través de la incitación, el uso de la violencia o la desestabilización del orden constitucional de dicho Estado.

Además, señaló que, según las normas que rigen la responsabilidad internacional de los Estados, cuando las acciones de un Estado causan daños graves de manera predecible, dicho Estado será responsable a nivel internacional. Según las normas internacionales, cuando altos funcionarios de un Estado miembro violan el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados miembros, incitan públicamente al desorden, legitiman la escalada de violencia y, mediante mensajes claros, fomentan el apoyo externo a la confrontación o amenazan con el uso de la fuerza, los daños resultantes no son accidentales ni fortuitos, sino deliberados y previsibles.

Por tanto, transformar protestas pacíficas en actos violentos, subversivos y de destrucción masiva de bienes públicos constituye una consecuencia directa y predecible de tales políticas, y la plena responsabilidad de los resultados y sus repercusiones recae, de manera clara e indiscutible, sobre Estados Unidos, advirtió el representante iraní en su carta.

“El plan diabólico de Estados Unidos y el régimen sionista para fragmentar Irán y generar una guerra civil será neutralizado por la unidad nacional del gobierno y el pueblo iraní, y su deshonra quedará para siempre”, afirmó la Misión Permanente de la República Islámica de Irán ante la ONU en una declaración publicada en su cuenta oficial de la red X.

