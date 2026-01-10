Irán: EEUU es responsable de convertir protestas pacíficas en disturbios

Un alto diplomático de Irán ha señalado a Estados Unidos como responsable de convertir las protestas pacíficas en disturbios y violencia en Irán.

Amir Said Iravani, embajador y representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, ha condenado este sábado la conducta ilegal de Estados Unidos y su coordinación con el régimen sionista para intervenir en los asuntos internos de Irán.

Iravani ha añadido que dicha intervención se lleva a cabo a través de amenazas, incitación y estímulo deliberado de la violencia, así como de la alteración de la paz y la estabilidad.

“Condenamos esta acción desestabilizadora que va en contra de la Carta de las Naciones Unidas”, ha apostillado.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de forma pacífica por demandas económicas en algunos puntos de Irán; sin embargo, se han tornado violentas en algunos casos por la infiltración de alborotadores, respaldados desde el extranjero.

Los funcionarios iraníes han reconocido la legitimidad de las quejas económicas planteadas por manifestantes pacíficos y han prometido abordarlas, al tiempo que enfatizan una clara distinción entre protesta pacífica y violencia organizada instigada desde el extranjero, advirtiendo que se actuará judicialmente contra quienes promuevan el caos y la inseguridad.

Durante los últimos días, tanto el presidente de EE.UU. Donald Trump como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu han expresado abiertamente su apoyo a los disturbios.

Ante tal panorama, Irán ha intensificado búsqueda de agentes del Mossad tras una ola de disturbios y ataques que han dejado varios policías muertos.

