‘Irán adopta política de inteligencia; dialoga y a la vez avanza’

Irán ha adoptado una política de equidad e inteligencia en los diálogos y al mismo tiempo no cesa su desarrollo nuclear, según un analista.

“El interlocutor del Gobierno iraní es el régimen estadounidense que no ha entendido que la mejor forma de avanzar en el mundo es no hacer daño porque en la medida que ha ido bloqueando el desarrollo del pueblo persa ha hecho un daño enorme a su niñez, a su juventud, a su población. Mientras no entiendan eso, no va a cambiar su criterio”, ha denunciado el analista político Carlos Santa María respecto a las conversaciones de Viena destinadas a reactivar el acuerdo nuclear con Irán y levantar las sanciones.

En una entrevista concedida este lunes a la cadena HispanTV, el analista ha elogiado, no obstante, que “Irán se mantenga paciente, firme, seguro, insistiendo en la importancia del diálogo y, por otro lado, avanzando en su desarrollo científico nuclear”.

El experto ha dicho que espera que el Gobierno iraní continúe con “esta política de equidad y de inteligencia”. Según Santa María, Irán va progresando en la escena internacional y su interlocutor, Estados Unidos, va cada vez más descendiendo, por lo que llegará el momento en que tenga que realizarse este pacto en condiciones de igualdad y de desarrollo para la nación iraní.

Este lunes, el canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, ha urgido a EE.UU. a dejar la hipocresía y ser realista para terminar las maratonianas conversaciones que se mantienen desde abril de 2021 en Viena (capital austriaca) para eliminar las sanciones y reactivar el acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés).

Fuente: HispanTV Noticias

tmv/ctl/hnb