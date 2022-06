Irán: Respondemos a agresiones israelíes en su lugar

El portavoz de la Cancillería iraní asegura que la respuesta a las agresiones israelíes se da en su lugar, no en terceros países.

Reportes dieron cuenta el pasado miércoles que un avión no tripulado (dron) ejecutó un ataque cerca del consulado de EE.UU. en la ciudad de Erbil, capital de la región norteña del Kurdistán iraquí, dejando dos muertos y varios heridos.

Según los informes, en ese ataque murió Ilak Ron, comandante de la unidad de asesinatos del servicio de espionaje israelí (el Mossad),

“No tengo respuesta sobre esto. La respuesta a Israel se da en su lugar y nosotros damos la respuesta en su lugar y no en terceros países”, ha dicho este lunes el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Said Jatibzade, al ser interrogado sobre el supuesto rol de Irán en tal ataque.

Las evidencias revelan que hay bases del Mossad en Erbil y otras cinco provincias iraquíes. De hecho, un ataque con misiles de Irán destruyó en marzo una de estas bases israelíes.

Los grupos iraquíes, en reiteradas ocasiones, han alertado de las actividades desestabilizadoras que el régimen de ocupación realiza desde la región Kurdistán iraquí, las cuales han resultado en la formación de grupos terroristas y la expansión de inseguridad en la zona.

Últimamente, las bases y los convoyes logísticos estadounidenses desplegados en el territorio de Irak han sido blanco de ataques, mientras el pueblo iraquí exige la retirada de las unidades militares extranjeras a las que considera ocupantes.

