Irán: Europa es un títere en manos de idiotas como Trump y Bolton

Un alto funcionario iraní ha tildado a los países europeos de ser unos “títeres en manos de estúpidos”, como Trump y Bolton, para destruir el acuerdo nuclear.

El secretario iraní del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamjani, ha denunciado este martes la complicidad del E3 (el Reino Unido, Francia y Alemania) en las conspiraciones de los gobernantes de EE.UU. para abandonar el pacto nuclear con Irán —de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés)—.

El político persa se ha referido, de este modo, a la reciente medida adoptada por los países europeos de aprobar una resolución antiraní en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) por sus actividades nucleares.

Shamjani ha aludido, además, al libro publicado por el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton, en el que el exfuncionario norteamericano revela algunos secretos de las autoridades de la Casa Blanca, entre ellos, las ideas del presidente norteamericano, Donald Trump, para destruir el acuerdo nuclear.

“En su libro, Bolton tachó a Trump de estúpido e idiota, y Trump lo tildó de un tonto inadecuado. ¿Por qué Europa ignoró el resultado común de estos dos idiotas incompetentes al dejar el PIAC y presentó una resolución antiraní? ¿Se convirtieron en unos títeres en sus manos?”, ha escrito Shamjani en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

La aprobación de la resolución antiraní se produjo después de que el director general de la AIEA, Rafael Mariano Grossi, acusara a Irán de no cooperar “inmediata y plenamente” con sus inspectores para esclarecer algunas dudas sobre las actividades de dos centros nucleares radicados en el país persa.

Esta resolución llegó justo ahora que el Gobierno estadounidense se esfuerza por preparar un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) destinado a prorrogar las sanciones y las restricciones de armas a Irán.

Teherán, a su vez, ha condenado en duros términos el hecho de que las autoridades estadounidenses usen a la AIEA como una herramienta para destruir el acuerdo nuclear y ha asegurado que la República Islámica se reserva el derecho a dar una respuesta “apropiada” al respecto.

En su libro, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca), Bolton menciona una reunión mantenida con Trump en 2017, cuando aún no era asesor de Seguridad Nacional. En la cita afirmó que, “sobre Irán, le emplacé a seguir presionando para retirarse del acuerdo nuclear y le expliqué por qué el uso de la fuerza contra el programa nuclear de Irán podría ser la última opción”.

