Peruanos vuelven a tomar las calles para exigir renuncia de Boluarte

Decenas de peruanos salieron a manifestarse en las calles de Lima para exigir una vez más que Dina Boluarte renuncie a la presidencia y proponga el adelanto de elecciones generales.

También expresaron su rechazo hacia la gestión del Congreso de la República, el cual acaba de elegir una Mesa Directiva con miembros muy cuestionables. Como el descontento social de la población no cesa y las protestas continúan, el Ejecutivo decidió establecer medidas más restrictivas contra los manifestantes.

El pueblo peruano no se detiene y en el marco del Día de la Independencia del Perú, en diversas regiones del país, así como en la capital, se desplazaron decenas de manifestantes para mostrar su indignación hacia el Gobierno y sus instituciones, las cuales son consideradas en la actualidad como corruptas e ilegítimas.

Con el objetivo de deslegitimar las protestas sociales, el Gobierno ha tildado a varios manifestantes como terroristas, pese a no tener pruebas concluyentes.

Los peruanos de las regiones andinas no solo rechazan la gestión de Dina Boluarte por tomar el poder de forma ilegítima, sino también por no hacerse cargo de sus pueblos, los cuales no son tomados en cuenta por las autoridades.

Las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte continuarían en los próximos días, pues hasta la fecha el Ejecutivo se niega a cumplir sus demandas y tampoco se hace cargo por las muertes en las últimas protestas.

Aarón Rodríguez, Lima

rtk/tqi