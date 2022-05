Marcha Nacional por la Educación en Perú

Los estudiantes alzaron su voz de protesta para expresar su rechazo a los proyectos de ley del Congreso que buscan perjudicar la reforma universitaria.

La comunidad estudiantil peruana afirma que uno de los proyectos de ley que presentó el Congreso perjudica la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el organismo encargado de fiscalizar la autonomía universitaria.

También señalaron que los dictámenes no fueron consultados con docentes, estudiantes o trabajadores del sector educativo, pese a que ellos son los principales afectados. Ante esta eventual crisis educativa, decidieron movilizarse no solo en la capital, sino también en otras provincias del Perú, con el fin de que no se atente contra la reforma universitaria.

La labor de los congresistas que apoyan las contrarreformas viene siendo duramente criticada por la comunidad estudiantil, puedes consideran que deberían de impulsar medidas que velen por las necesidades de la población y no proyectos de ley que dañan la educación.

El presidente Pedro Castillo ya mostró su desacuerdo con la contrarreforma universitaria, por lo que afirmó que el Ejecutivo observará la ley aprobada por el Congreso.

Los estudiantes aseguraron que si el Congreso no da un paso atrás con sus proyectos de ley contra la educación superior continuarán saliendo a las calles para expresar su rechazo y exigirle al Parlamento que no perjudique la reforma universitaria.

Aarón Rodríguez, Lima.

