Trabajadores peruanos rechazan el paquete laboral del Congreso

Miles de trabajadores integrantes de sindicatos de Perú marcharon en contra del paquete laboral propuesto por el Congreso.

De no ser retirado, la clase trabajadora anunció nuevas protestas para los próximos días. No al paquetazo laboral fue el grito que pronunciaban miles de trabajadores peruanos que tomaron las principales avenidas de Lima durante una marcha en contra de la presidenta del Congreso. El paquete de proyectos de ley que María del Carmen Alva presentó ante la comisión de economía en los últimos días no ha tenido la repercusión que se esperaba desde Parlamento y solo aumentó el rechazo de la población peruana.

Se trata de 6 proyectos de ley que afectarían los beneficios de los trabajadores peruanos. Entre las reformas estaría, por ejemplo, la eliminación de las gratificaciones, reducción de las vacaciones y el cese laboral de menos del 10 % de la planilla, dificultades en la fiscalización laboral, entre otras.

Los trabajadores de diferentes gremios exigen el retiro del paquete que aseguran, son lesivos para la clase trabajadora y pretenden proteger al empresariado. Por ello defienden la propuesta del ejecutivo para cambiar la constitución a una nueva que respete los derechos de los trabajadores y mantenga el equilibrio.

Por ahora los trabajadores mantiene esperanzas en la ministra de trabajo Betsy Chávez para lograr la agenda en común, coordinada desde el inicio del Gobierno del presidente Pedro Castillo. Una agenda que exige la negociación colectiva estatal, la erradicar del régimen por contrato, el aumento de salarios y de las pensiones y la solución a los gremios en conflicto.

Los sindicatos esperan entablar mesas de diálogos con las distintas comisiones del Parlamento nacional. De no llegar a un acuerdo no descartan volver a tomar las calles en los próximos días.

Aarón Rodríguez, Lima.

kmd/rba