Represión israelí en Nablus: un palestino muerto y otros 20 heridos

De acuerdo con información publicada este jueves por la agencia de noticias palestina WAFA, los choques se han producido cerca de la Tumba del profeta José (P), en una zona periférica de Nablus.

Además de indicar que el palestino asesinado tenía 23 años y se llamaba Ahmed Atif Mustafá, el medio ha especificado que, entre los heridos, cinco han recibido golpes de bala y otros 19 presentan dificultades respiratorias por haber inhalado gas lacrimógeno dispersado por las fuerzas israelíes.

Las fuerzas israelíes llevan a cabo sus redadas en Nablus, donde las fuerzas de la Resistencia palestina han ejecutado la víspera al menos tres operaciones.

Two #Palestinian boys were detained by Israeli occupation forces from Silwan town in occupied Jerusalem. pic.twitter.com/eSnQ2u3SWX