Resistencia jura vengarse de Israel por asesinato de dos palestinos

Los hermanos Muhamad y Muhanad Yusef Mutair, residentes del campamento de Qalandiya, fueron atropellados deliberadamente por un colono israelí cerca del puesto de control de Zatara, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada. El crimen ocurrió el sábado por la noche cuando ambas víctimas se encontraban al costado de la carretera para reparar una rueda pinchada.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), en un comunicado emitido este domingo, ha condenado el asesinato de los dos hermanos y ha expresado sus profundas condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

“Estamos ante este crimen, que se suma a la serie de crímenes sionistas diarios y crecientes. La Resistencia seguirá siendo la opción de nuestro pueblo para frenar a los colonos y repeler sus ataques, crímenes y provocaciones”, ha aseverado HAMAS.

En la nota, el movimiento de Resistencia, radicado en Gaza, pone de relieve que “la sangre de los mártires seguirá siendo una maldición que acechará al enemigo, sus soldados y colonos en cada calle y callejón de nuestra tierra ocupada”.

El comunicado finaliza con un llamado a todos palestinos para responder al atroz crimen israelí y vengar la sangre de los mártires.

The bereaved father of Palestinian brothers Mohammad and Muhannad Muteir bids a final farewell to his two sons, killed last night in a car-ramming attack by an Israeli settler near the city of Nablus in the occupied West Bank. pic.twitter.com/dRH9d2L3h9