‘Israel, con armas estadounidenses, destruyó proyectos de EEUU en Gaza’

Fuerzas israelíes utilizaron armas estadounidenses para destruir instalaciones y proyectos de EE.UU. en la Franja de Gaza durante la guerra de 11 días en 2021.

El régimen israelí utilizó armas fabricadas y financiadas por Estados Unidos para destruir proyectos y negocios estadounidenses en la Franja de Gaza durante la contienda de 11 días del año pasado, según informó recientemente el portal estadounidense The Intercept.

Tal y como reveló la fuente, nuevos documentos revisados mostraron que hospitales, instalaciones de tratamiento de agua y escuelas financiadas por agencias estadounidenses fueron destruidos durante el bombardeo de Gaza por parte del régimen israelí en mayo de 2021.

De igual manera, el informe detalló que la destrucción y daños provocados por los israelíes alcanzaron múltiples fábricas y plantas fundamentales de Gaza, provocando pérdidas materiales de decenas de millones de dólares en la propiedad pública y privada.

Según precisó la fuente, una fábrica de Coca-Cola también fue afectada por los bombardeos israelíes, lo que muestra el nivel del desprecio de las fuerzas israelíes por los intereses materiales de EE.UU. en Gaza.

“Una de las principales razones de la perpetuación de la ocupación israelí, y de las muertes y el sufrimiento que la acompañan, es el extraordinario apoyo militar, diplomático y político que le brinda Estados Unidos, en gran parte sin condiciones”, dijo Michael Lynk, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados a la fuente.

Otra agresión militar de Israel contra Gaza

Del 10 al 21 de mayo, el mundo entero fue testigo de otra escalada de violencia del régimen israelí contra los gazatíes. En este conflicto de 11 días, más de 250 palestinos perdieron la vida por los bombardeos israelíes en Gaza, según el Ministerio palestino de Salud.

Como consecuencia de los ataques israelíes, 120 000 personas se quedaron sin hogar por los daños totales o parciales sufridos por unas 2075 viviendas.

Es de mencionar que el apoyo militar de EE.UU. a Israel se produce como parte de un acuerdo firmado en 2016 por el expresidente, Barack Obama, para destinar a Israel un total de 38 000 millones de dólares (26 800 millones) en ayuda militar desde el año 2017 hasta 2028, según informó The New York Times. “La gran mayoría de las municiones utilizadas por Israel son fabricadas o subsidiadas por Estados Unidos”, informó The Intercept citando a un experto.

