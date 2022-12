¿Cómo Occidente ve la articulación política de Irán?

No se puede comprender la obsesión occidental con la República Islámica sin entender cómo Occidente ve a este país.

Para Occidente, como para la élite occidentalizada que vive en Irán, la articulación política de la República islámica es vista como una aberración. Una entidad política construida alrededor del lenguaje del Islam es vista como algo totalmente ajeno a la llamada “comunidad internacional” y a sus fundamentos liberales.

Según esta visión, la creación de la República islámica fue un “escándalo” al posibilitar una política y una visión del mundo, en un lenguaje distinto del entonces hegemónico. Hay que recordar, que el éxito de la Revolución Islámica no viene dado por el derrocamiento de la dinastía Pahlavi, régimen que gobernó Irán desde 1925 hasta 1979, sino por la ruptura del marco orientalista que observaba -y observa-, a los musulmanes como carentes de agencia. Podemos decir, que la Revolución Islámica fue la primera que no siguió la gramática occidental -a diferencia de la francesa, china, rusa...-, y por esta razón fue impredecible para académicos y expertos.

Para los liberales que viven en la República Islámica, esta es, desde su fundación “un régimen ilegítimo” que se desvía de todos los consensos considerados como aceptables.

Si nos centramos en esta clase liberal podemos decir que su deseo es convertir a Irán en un “Estado normal”, y consideran que esto es factible mediante un “diálogo sincero” con Occidente.

El problema con la “sinceridad” es que no tiene en cuenta ni la desigual distribución del poder, ni la cuestión racial.

Por tanto, un diálogo de este tipo tiene un solo objetivo: imposibilitar configuraciones políticas alternativas. Podemos decir que lejos de ser un diálogo estamos delante de un monólogo.

También debemos tener presente que para los liberales, este supuesto diálogo solo es exitoso si se sigue el lenguaje hegemónico de Occidente.

Si un determinado grupo de personas deciden mantener un diálogo fuera de ese marco normativo, la élite liberal los tacha de irracionales. Hay que recordar, que la racionalidad es una de las características definitorias del proyecto liberal. Y según ese mismo proyecto, solo los humanos son capaces de tener pensamiento racional. Aquellos cuerpos expulsados de la racionalidad son inmediatamente construidos y vistos como no-humanos –o en todo caso, no suficientemente humanos–.

Estos no-humanos son presentados bien como amenaza o bien como poblaciones desobedientes. Esta división ontológica, esta división entre humanos y no-humanos, es claramente un proceso de exclusión y de racialización. Es en este espacio de exclusión y otredad en donde encontramos a la República Islámica.

Los liberales, tanto dentro como fuera de Irán, nunca prestan atención a los fundamentos raciales del su ideología. Hablan de los frutos del liberalismo, pero nunca se preocupan por explicar quién o quiénes disfrutan de esos frutos y por qué.

En otras palabras, los liberales deciden mirar hacia otro lado para no tener que enfrentarse a la exclusión racial que está en el origen mismo de la teoría liberal. Una exclusión que no es una mala interpretación de la teoría, o una deformación de la misma. No podemos tener teoría liberal sin, al mismo tiempo, tener también la diferencia ontológica entre humanos y no-humanos.

Centrémonos un momento en la teoría liberal. Stuart Mill, uno de los padres fundadores del liberalismo, presenta los frutos liberales en términos abiertamente racistas. Para él, la democracia es un fruto solo al alcance de los occidentales, mientras que para el resto, para aquellos no considerados occidentales, la única opción viable era el despotismo. Stuart Mill es claro cuando dice que el despotismo es el mejor tipo de gobierno para los que califica como “bárbaros”.

Alexis de Tocqueville -no solo otro de los grandes padres del liberalismo, sino uno de los autores más citados por el expresidente iraní, Mohamed Jatami, en una entrevista concedida a la CNN en 1998-, sigue la misma línea de exclusión racial.

El autor de “Democracia en América” habla de democracia en los mismos términos que Stuart Mill. Tocqueville defiende una democracia real en Occidente y al mismo tiempo defiende una tiranía en el resto. Jatami, como buen liberal, decidió centrarse en la parte de “Democracia en América”, e ignorar la visión imperialista que inevitablemente la acompaña.

Podemos decir que Jatami decidió ignorar la pregunta básica que hay que plantear a la teoría liberal: ¿Quién es humano? Al ignorar dicha pregunta, Jatami decidió aceptar el lenguaje hegemónico liberal.

Nos podemos centrar, también, en otro de los principios fundamentales del liberalismo, el de tolerancia. La tolerancia, a diferencia de cómo lo presenta la hegemonía liberal, no es uno de esos frutos universales que todo el mundo puede disfrutar. Es otro de esos frutos cuyo disfrute está limitado por la cuestión racial. Solo aquellas personas que estén dentro del marco normativo occidental pueden disfrutarlo. Los no-liberales sufren la brutal violencia desplegada contra ellos en nombre de la tolerancia -la “misión civilizadora” occidental durante el colonialismo forma parte de este mismo discurso, así la invasión de Afganistán-.

Otro de los liberales iraníes más relevantes es Hamid Dabashi. Dabashi es profesor en los Estados Unidos y fue una de las voces, dentro de la comunidad académica, que más apoyó el intento de “cambio de régimen” en Irán en 2009. Dabashi es otro de esos liberales que también decide apartar la vista de las cuestiones raciales. Dabashi es una figura interesante, ya que su aura de progresista hace que muchas veces, las más, no sea visto como un liberal. Pero si prestamos un poco de atención a su obra encontraremos el lenguaje liberal continuamente presente.

Dabashi nunca reflexiona ni sobre la desigualdad racial ni sobre como el poder se configura siguiendo esas mismas divisiones raciales. Para él, la división entre Occidente y el Resto es un error, un error que puede y debe ser resuelto mediante un diálogo global.

De nuevo, nos encontramos delante de un pretendido diálogo que en realidad enmascara un monólogo. El liberalismo no permite gramáticas alternativas.

El liberalismo no es un lenguaje, entre otros muchos. Es un lenguaje que aspira a ser universal, pero esta universalidad tiene unos límites, como hemos visto, raciales. Respeto y tolerancia para las poblaciones occidentales, terror y brutalidad para el resto.

La mal llamada “Guerra contra el Terror” no es una desviación de la norma liberal. Es precisamente la ausencia de alternativas políticas del liberalismo lo que la hizo posible. Cualquier intento por romper con el marco epistémico liberal es respondido con violencia en sus múltiples variantes.

La República islámica, debido a su forma política, se convierte en el objetivo perfecto para el liberalismo. La dos únicas opciones que el liberalismo ofrece a Irán son la asimilación, es decir, el convertirse en un “país normal” dentro de la comunidad internacional, renunciando a los principios fundamentales sobre los que se construyó la República islámica, o bien, su total aniquilación. En ambos escenarios el liberalismo muestra su cara racial y violenta. El liberalismo, como lenguaje hegemónico, y como proyecto pretendidamente universal, necesita mantener su seguridad discursiva mediante la expulsión (ideológica y física) de aquellas poblaciones que cuestionen esta pretendida universalidad.

Por Xavier Villar