Podcast: Celda n.º 14, relatos por Líder iraní | Episodio 2

En esta entrega el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, relata lo sucedido en la celda número 14.

En una noche caliente del verano de 1971 me invadió un sentimiento de tristeza y no encontraba la causa de ello. Me refugié en Dios y me puse a leer. Bruscamente la luz se fue.

Durante esos años y en la mayoría de los días sucedía esto. Mi tristeza aumentó y me presionaba el corazón. Quise salir de casa, pero me sentía desganado. En casa no había una lámpara (de petróleo) preparada para encenderla en esa oscuridad.

En verdad, ¿qué debía hacer en esa lobreguez? Me encontraba en este estado cuando tocaron a la puerta. Según la costumbre, sin preguntar quién era, yo mismo fui y abrí. Vi que era uno de mis amigos de Teherán.

Esta visita a tiempo alegró lo más profundo de mi corazón. Lo recibí contento. Pero vi que él no lo estaba. No le di importancia y le pedí que pasara. Vi que mi amigo, con un movimiento inesperado, metió su mano en el bolsillo y saco algo de éste.

Este movimiento, era la contraseña entre una organización de lucha armada secreta y yo estaba en contacto con el jefe y con uno de sus integrantes. Las publicaciones y declaraciones que esa organización publicaba, yo las revisaba antes de ser repartidas para asegurarme de la exactitud de su propósito y tendencia.

Con este movimiento inesperado que hizo, me alegré aún más y con júbilo le dije:

"Antes de que vinieras, estaba triste y desconsolado. Llegaste a tiempo y encendiste esta oscura noche para mí".

Sin esperar dijo:

-“¿Te entristecerás y desconsolarás aún más!"

No presté mucha atención a sus palabras. Lo senté y traje té para él. Luego sorprendido dije:

- “¿Eres miembro de la organización?”

De inmediato respondió:

“-¡No respondas! Tal vez colocaron algún micrófono en la casa".

Me sorprendieron sus palabras, y en forma de broma, dije:

-"Yo soy un estudiante religioso; ¿quién vendría a poner un micrófono en mi casa?”

-"No, el asunto es mayor a lo que supones. Te lo explicaré".

Después me pidió un poco de masa para colocarla en los contactos de luz.

Con asombro mezclado de un poco de preocupación le traje la masa. Cuando tapó los agujeros se sentó. Y apresurado pregunté:

- “Dime, ¿qué sucedió?”

Se quedó cabizbajo y callado por un momento. Después alzó la cabeza y dijo:

- “¡Todo terminó!”

-“¿Qué significa? ¿Qué quieres decir?”

-“La organización fue descubierta. Los hermanos fueron identificados y algunos de ellos han sido arrestados"

Después de sus palabras, entendí que esas dos personas que estaban en contacto conmigo, andaban libres. Así también dijo: "Me han enviado para que le pida que se deshaga de todo aquello que tiene encasa que esté relacionado con la organización". Entonces habló con detalle respecto a las publicaciones que me habían enviado para revisar:";Destruya estas publicaciones.., guarde estas otras, envíelas a fulano a Teherán!" Pregunté:

-"¿Las llevas a Teherán?”

- "¡No! Usted envíelas con su método especial”.

Estaba sentado y con el ceño fruncido, lo veía mientras me recordaba aquello que yo debía hacer. Me invadió una gran tristeza, luego me dejó en este estado y se fue.

Esto sucedió a mediados de verano... Pasaron los días... Llegó el otoño. El régimen rebelde se encontraba preparando ¨las fiestas de los 2500 años del Imperio Pers¨. La tensión de seguridad aumentó mientras que la presión sobre los islamistas se hizo más fuerte.

Llegó el mes de septiembre. Uno de los sabios de Qom vino a Mashhad con su familia y fueron nuestros invitados. Ese día nos encontrábamos sentados en la habitación especial para las visitas junto al cuarto de la biblioteca. La puerta estaba cerrada entre las dos habitaciones. Ante nosotros se encontraba el mantel puesto cuando de repente se escuchó el timbre de la casa, y unos momentos después tocaron la puerta del cuarto. Me levanté y la abrí, oí que mi esposa decía: “¡La SAVAK está detrás de la puerta!" Me sorprendieron sus palabras y dije: “¿Cómo supiste que eran de la SAVAK?" Juró que ellos eran, tal vez había visto sus siluetas por detrás del vidrio de la puerta. Pero la silueta no muestra la naturaleza de la persona. Mi esposa hablaba con tono serio y segura, y decía y repetía que:" ¡Estoy segura de que son de la SAVAK!” Tal vez esto le había sido inspirado.

Fui y abrí la puerta, vi que en efecto eran agentes de la SAVAK. Cuando me vieron, empezaron de reír, tal vez habían predicho que yo me encontraba fugitivo y oculto, y ahora había caído en sus redes, por ello se alegraron al verme. Irrumpieron en la casa y atravesaron el pasillo. Al final de este, lo primero que llamó su atención, fue la biblioteca. Se metieron y comenzaron a revolver y buscar entre los libros. Uno de ellos se puso a juntar todas las hojas y apuntes existentes en la habitación. En este ataque muchos de mis escritos y apuntes fueron destruidos y después, no me regresaron ni una sola hoja.

Me encontraba de pie y los veía. Me dije que ojalá solo se limiten a examinar la biblioteca, y no abrieran la puerta que da a la habitación de los invitados para no ocasionar temor ni molestia a mi visita. Estaba deseando esto cuando uno de ellos abrió la puerta y fue hacia mi invitado, se sentó junto a él y le comenzó a hacer diversas preguntas.

Examinaron todos los libros y luego revisaron toda la casa. Recuerdo que uno de ellos se acercó a la cuna de mi hijo Muytaba, que era un niño bello e inocente de diez meses. Lo veía y se apiadaba de él. Después me sacaron de la casa con un montón de hojas. Me subieron a un automóvil que se puso en marcha hacia la sede de la SAVAK. La sede la habían trasladado a otro sitio. Aproximadamente una hora me senté en una habitación de ese lugar sin que nadie me preguntase algo. Luego me taparon los ojos y sentaron en un automóvil sin vidrios, y me llevaron hacia un lugar desconocido.

Después de un tiempo, el automóvil se detuvo y me bajaron de éste. Me destaparon los ojos. Vi que era un lugar extenso y con techo alto y a sus alrededores se encontraban algunas habitaciones pequeñas. Ese lugar se asemejaba más bien a una gran bodega. Después entendí que era parte de un gran establo que estaba al final del cuartel de Mashhad (en donde ya antes había estado arrestado). Atravesamos la bodega. Al final de esta, había una gran puerta que comunicaba a otra gran bodega. Entre esta segunda bodega, existía un edificio largo y de poca altura con una longitud de aproximadamente veinte metros y un ancho de cinco y medio metros. En la longitud de ambos lados, se veían diez pequeñas puertas. Estas eran las nuevas celdas que habían sido construidas en este lugar antiguo.

En total tenía veinte celdas. En dos partes de ambos edificios habían determinado un lugar pequeño para los grifos y sanitarios. Me colocaron en la cuarta celda. Antes de esto no había visto una celda más pequeña. Un cuadrado, donde cada uno de sus lados medía metro y medio. En ella no había ninguna abertura ni tampoco lámpara. En ella reinaba una oscuridad absoluta. El prisionero sólo podía ver luz cuando la puerta de la celda se abría o cuando abrían la pequeña ventana sobre la puerta para cuando el vigilante o uno de los responsables quisiera hablar con el prisionero.

Me dieron dos cobijas. El clima iba enfriando. Era cerca de la puesta del sol y yo todavía no había orado. Les pedí me permitieran realizar la ablución. Me dieron permiso de ir a los grifos para hacer la ablución. Cuando pasaba por enfrente de las celdas sentí que estaban ocupadas. También sentí que esos presos se esforzaban por verme a través de las aberturas pequeñas de la puerta. Mientras pasaba delante de una de las puertas, escuché una voz baja y temblorosa que decía, soy fulano. Él era uno de mis compañeros revolucionarios, que ese mismo día o el día anterior había sido arrestado, cosa que hasta ese momento desconocía. Sentí que el ánimo de los presos se había debilitado; por ello en voz alta comencé a hablar con los vigilantes para que los presos escucharan mi voz y así darles ánimos.

Por ejemplo, una vez pregunté que donde está el lugar para tomar la ablución y otra, la dirección de la qibla. Recuerdo que cuando pregunté la dirección de la qibla, uno de ellos respondió: “hacia la esquina” (es decir, la esquina de la celda).

Uno de los vigilantes me dijo que me quitara el turbante. No acepté. Entonces dijo: "Las reglas de la prisión así lo requieren". Respondí: "Yo no acepto esas reglas. En las prisiones anteriores no entregué mi turbante a nadie. jVaya y pregunte a su jefe respecto a este asunto!”

Mientras hablaba, subía mi voz para que los presos la escucharan y alimentara su espíritu. Palabras como estas, por lo general, tranquilizan los corazones temerosos. También pronunciaba en voz alta el adhan, la iqama y las recitaciones durante la inclinación y prosternación. Cuando terminé la oración me recobré y sumergí profundamente en un pensamiento de ¿por qué me arrestaron? Había muchas causas para encarcelarme; pero ¿cuál de todas estas los obligó a hacerlo?, ¿qué asunto habían encontrado?

Yo mantenía innumerables reuniones en secreto; juntas para los estudiantes de religión; escribía el tema, luego lo explicaba y lo enseñaba a los estudiantes para que le sacaran copias. Estas asignaturas giraban sobre el eje de los conocimientos revolucionarios y movimientos islámicos, de los que ellos tomaban pensamientos revolucionarios para el movimiento.

Tenía otras reuniones privadas con jóvenes de las escuelas y universidades. Una reunión secreta con los comerciantes; además de las otras reuniones de trabajo en las que se analizaba, con algunos de los estudiantes religiosos, la situación política y decidíamos respecto a la postura que debían adoptar; la forma de difundir publicaciones y la manera de enviar o recibir publicaciones hacia y desde Qom.

Tal y como dije, también tenía contacto con un grupo secreto que se encontraba en contra del régimen y luchaba armado. Por cierto, ¿acaso alguna de estas juntas o reuniones había sido descubierta? o ¿acaso mi arresto tenía relación con asignaturas ordinarias que había impartido respecto a la exegesis y significados islámicos?

Vi a los alrededores de mi cuarto, mi mente me trasladó a los recuerdos de las prisiones anteriores. Sentí que me había acostumbrado y encariñado con el ambiente de la prisión. Hasta ese momento no veía yo la diferencia de esta prisión con las prisiones anteriores.

Después de un tiempo, llegó uno de los vigilantes y me dijo que recogiera mis pertenencias. Me llevó a la celda n°. 14 que estaba en la parte de enfrente. Esta era un poco más grande que la celda anterior pero más oscura, de tal forma que ¡no podía yo ver ni siquiera el rosario (tasbih) que tenía en mis manos!

Al día siguiente me familiaricé con los asuntos diarios de la prisión: la puerta de la celda era abierta tres veces al día a las horas de las comidas, una vez más la abrían para limpiar, ya que daban una escoba al prisionero para que la barriera.

Llego la mañana del siguiente día. Comí y dormí un poco. Luego me desperté y llamé al vigilante. Vino. Le dije: “Tengo un poco de dinero, se lo doy para que me compre una sandía". Dijo: "Muy bien". Poco después trajo la sandía. Pregunté: “¿Tiene cuchillo?" Respondió afirmativamente. Luego entró a la celda con el1 cuchillo. Cabe mencionar que esto, según las reglas de la prisión está prohibido; ya que es posible que el prisionero, aprovechando la situación, tome el cuchillo y ataque al vigilante. Pero este vigilante, al igual que muchos otros que en las prisiones anteriores había conocido, no pensaba que una persona como yo pudiese hacer algo así. Mientras el vigilante estaba ocupado en cortar la sandía y la puerta de la celda también estaba abierta, pasó uno de los agentes de la SAVAK. Al ver esta escena se enojó mucho, llamó al vigilante y comenzó a reprocharlo, ya explicarle qué peligros tiene una conducta así. Después dijo al vigilante:

-"Quítale los anteojos. Está prohibido usar anteojos en la prisión". El vigilante tomó mis anteojos y cerró la puerta. Mientras la puerta de la celda estuvo abierta, vi que en el pasillo de la prisión Ia situación no era normal; había mucho movimiento, cosa que una hora antes no se veía. Este ir y venir continuó hasta después de que se cerró la puerta. Se escuchaba que las puertas de las celdas se abrían y se cerraban. En el estado que me encontraba, escuché ruidos que súbitamente se tornaron en quejidos y gritos del otro lado, ruidos que mostraban que a una persona la estaban torturando de la peor manera. No pasado mucho tiempo escuché que arrastraban a un hombre hacia su celda y se quejaba lastimosamente. Traté de ver por las aberturas de la puerta, divisé a un religioso al cual conocía. Le habían afeitado la barba, lo arrastraban cruelmente y se lo llevaban. Lo habían torturado tanto que no podía caminar con sus propios pies.

Un tiempo después, uno de ellos abrió la puerta de mi celda y dijo: “¿Usted es fulano?" Dije: "Sí". Dijo: “Acompáñeme". Lo acompañé hasta el final de la bodega, y después fui hasta un cuarto que se encontraba en una de las esquinas de esta. Entré en el cuarto. Ahí estaban seis o siete individuos. No los reconocí pues me habían quitado los anteojos. Sentí peligro. Según era costumbre o instinto, comencé atacando con palabra. Protesté porque me quitaron mis anteojos:

-"¿Por qué me quitaron mis anteojos? Sin ellos no puedo ver".

Así como yo había levantado mi voz para protestar, uno se acercó. Cuando estuvo cerca, lo reconocí. Era aquél que en la prisión anterior me había interrogado y había dado un informe a la corte respecto a mí. La gente lo mató antes de la victoria de la revolución. En la corte, a él sin mencionar su nombre, lo había censurado y atacado. Por ejemplo, dije: "Quién escribió este reporte, fue un ignorante". Se me acercó y con tono rudo y burlándose, dijo: -"¿Supone que aquí es la corte y le permito que hable de esa manera?”

Comenzó a hablar con tono rudo, luego ridiculizándome, burlándose e imitando mi voz, me dio la primera bofetada. Me controlé. Me dio la segunda bofetada y me echó al suelo. Caí sobre la tabla que se encontraba a un lado de la habitación, quise levantarme, pero uno de ellos dijo: “Quédese ahí, ¡cayó en un buen lugar!" Entendí que esta tabla era la tabla de las torturas. Amarraron mis pies a la tabla, habían colgado del techo látigos con diferentes grosores, que eran desde el grosor de uno, dos o más dedos. Uno de ellos tomó un látigo y comenzó a pegarme en los pies. Pegó tanto hasta que se cansó. Otro tomó el látigo. Él también pegó y pegó hasta que se cansó. El tercero comenzó a pegar. Y continuó en ese orden...

Cada uno de ellos tenía oportunidad para descansar, ¡excepto yo que no me dejaron ni siquiera descansar un momento! En ese estado que es imposible describir, estaba asombrado por la maldad de algunos de ellos. Era obligación de ellos levantar el látigo y pegarme, así también tenían la obligación de pegar hasta que cediera. Por ello era natural que pegaran uno después de otro. Pero uno de ellos mostraba una maldad especial: levantaba el látigo, tomando la vara con una mano y la correa que cruzaba su espalda con la otra mano, tensaba la correa y de un golpe la dejaba caer sobre mis pies.

Mientras uno me daba latigazos, otro de ellos se paraba a mi cabecera y quería que insultara a tal persona o al movimiento islámico. Me negaba y ellos continuaban pegando, hasta que me desmayé.

De esta experiencia amarga entendí que pegar en la planta del pie es una de las peores torturas; ya que antes de que la persona se desmaye, los golpes pueden continuar durante horas. Además, hacen un efecto terrible sobre los nervios. Había escuchado que estos verdugos fueron entrenados por expertos israelitas para torturar, por ello en su trabajo eran expertos para hacer que las personas confesaran.

Lo interesante es que antes de que me enfrentara con esta primera experiencia de tortura corporal, en las juntas privadas hablábamos respecto a los métodos de tortura y los caminos para enfrentarlos, y también acerca de la huelga de hambre en las prisiones. Una vez dije: “Mi huelga de hambre no durará mucho tiempo, las torturas que me hagan no durarán mucho; ya que, si me pongo en huelga de hambre, me enfermaré inmediatamente por los problemas que tengo del estómago, y me tendrán que trasladar de la prisión al hospital. Por lo tanto, la huelga de hambre ¡se terminará pronto! Tampoco la tortura será larga, ya que mi cuerpo es débil y muy pronto me desmayé, por lo tanto, termina la tortura". Uno de los presentes en la reunión, haciendo movimientos con su mano hizo como si me echaran un vaso de agua en la cara; pretendió mostrarme que así se recupera.

En esta mi primera experiencia de tortura corporal experimenté en carne propia lo que ese día se dijo. Sentí que estaba por desmayarme y en ese momento me iba de este al otro mundo. Bajo esa circunstancia, vi que uno de los torturadores tenía un vaso de agua en la mano y lo echó en mi cara; y cuando me recuperé, echó el resto del agua en mis pies ¡para que los golpes fuesen más dolorosos!

Tal y como cualquier otra cosa tiene un fin y se acaba, sea tortura, dificultades o placer, este turno de tortura llegó a su fin. Me desamarraron los pies. Me levanté temblando, me caía y no podía caminar. Mis dos pies se habían hinchado dolor había invadido todo mi ser. Uno de ellos dijo: "¡Vetea tu celda, pero te vamos a devolver aquí hasta que confieses!"

Cuando volví a mi celda y entré en ella ¡experimenté un sentimiento de bienestar muy extraño, algo como seguridad y confianza! Después de esa violencia bestial y tortura repugnante a la que me había enfrentado en el cuarto de torturas, esas cuatro paredes que me rodeaban y la puerta que se cerró después de mi llegada, me daban un sentir de tranquilidad espiritual.

Di gracias a Dios por esta celda (que, por lo general, es un lugar en el que se siente soledad) que creó como medio de tranquilidad y seguridad. Me senté sobre el suelo, sobre el cual estiraba mis piernas sin ser torturadas, y sin que palabras irritantes y ofensivas molestaran mis oídos. Sentí placer entonces y recargué mi cabeza sobre la pared.

Para sacar información de las personas, los agentes de la SAVAK recurrían a diversos tipos de presiones; por ejemplo: daban al prisionero hojas blancas y le pedían que escribiera sus confesiones en forma de preguntas y respuestas. Lo presionaban para que escribiera y si el prisionero llegaba a preguntar: “¿Qué escribo?" Entonces lo atacaban con golpes y vastedades, y le decían: "Escriba... escriba...".Y tal vez si el prisionero escribía dos o tres hojas, el interrogador se las quitaba, las veía con desdén y las rompía frente al prisionero, e insistiendo y presionando, exigía ¡que escribiera más!

No puedo mencionar todos los detalles de los tormentos, ya que es superior a lo que pueden decir las palabras. Tampoco es necesaria su explicación, pues es dolorosa y molesta.

