IRIBU de Irán comienza matrícula de alumnos internacionales en maestría

La Universidad de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIBU) lanza una convocatoria de admisión e inscripción de alumnos extranjeros en la maestría.

La IRIBU, universidad pública afiliada a la Organización de Radiodifusión de Irán (IRIB), ha hecho posible la matrícula de estudiantes talentosos e interesados en la maestría en los campos de Gestión de Medios, las Ciencias de la Comunicación Social, Producción de Animación, Producción Radiofónica y Producción Televisiva.

También, los estudiantes de estas carreras tienen la posibilidad de capacitarse y trabajar en el servicio global de la IRIB.

Los voluntarios que deseen registrarse pueden hacerlo hasta el 20 de mayo de 2023.

Datos de contacto de la Universidad; Teléfono: +982122168525

Página web: www.iribu.ac.ir/inter

http://wa.me/+989334542033

La Universidad de Radiodifusión de la República islámica de Irán (IRIBU) es una universidad pública afiliada a la Organización de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) que opera bajo la licencia y regulaciones del Ministerio de Ciencias, Investigación y Tecnología de Irán (MSRT).

Actualmente, la universidad ofrece cursos que conducen a diferentes grados: un grado asociado en electrónica con tres especialidades; 4 Licenciaturas en TV y Artes Digitales, Dirección de TV, Periodismo e Ingeniería Electrónica; y 13 maestrías en diferentes campos de producción de medios, comunicación, periodismo y estudios interdisciplinarios como filosofía de los Medios y Religión y medios. La universidad también ofrece un doctorado en estudios Avanzados de Radio y Televisión.

La universidad IRIB publica dos prestigiosas revistas académicas acreditadas por el Ministerio de Ciencias, Investigación y Tecnología de Irán; Journal of Audio-Visual Media y Journal of Interdisciplinary Studies in Communication and Media.

Actualmente, IRIBU está compuesto por cinco facultades: Producción de Radio y Televisión; Comunicación y Medios; Ingeniería y Tecnología de Medios; Artes digitales y religión y medios. En estas facultades, 164 académicos y tutores de tiempo completo y tiempo parcial brindan apoyo educativo y de investigación a aproximadamente 1000 estudiantes que estudian en la universidad. En 2018, la universidad estableció el Centro de Innovación y Emprendimiento con el objetivo de brindar apoyo a proyectos innovadores de estudiantes y académicos en el campo de los medios. En 2022, la universidad lanzó un canal de televisión basado en el web llamado Rooya que brindar acceso las producciones de los estudiantes para una audiencia más amplia. Debido a la singularidad de sus campos de educación en Irán, IRIBU da la bienvenida a varios estudiantes internacionales cada año.

mmo/hnb