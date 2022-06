Es noticia en México, ausencia de AMLO en Cumbre de las Américas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo su posición sobre su asistencia a la novena Cumbre de las Américas. Hay reacciones ante su negativa.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no asistió a la Cumbre de las Américas, en los Ángeles, California, porque Estados Unidos mantuvo su política de exclusión al no invitar a todos los países del continente.

Durante cuatro días, los presidentes de los países que sí asistieron al encuentro continental, hablaron de los temas que preocupan a América como el desarrollo sustentable, el desarrollo económico de los países más pobres y de la migración. Para la oposición en el Senado, donde se lleva la política exterior, el presidente mexicano debió asistir a exponer su posición sobre estos temas.

Pero las preocupaciones de la oposición sobre la inasistencia del presidente, no tomaron en cuenta que México, está representado por uno de las personas más confiables para López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, quien aspira a ser presidente de México.

No obstante, el presidente de México fue más lejos, dijo que no puede haber cumbre de las Américas, si no participan todos los países del continente americano. Dijo que no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, es seguir con la vieja política de intervencionismo y falta de respeto a los países y sus pueblos.

Arturo Calvillo, Ciudad de México

ffa/mrg