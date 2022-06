México pide inclusión en Cumbre de las Américas

La presencia de México en la Cumbre de las Américas aún está por definirse. El presidente López Obrador está dejando la decisión para el último momento.

La Cumbre de las Américas que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, será la oportunidad para que los países de la región hablen y propongan soluciones para los problemas que aquejan al continente como la crisis por la pandemia de la COVID-19, la economía, las desigualdades sociales, el cambio climático y la migración.

Podría no contar con la presencia del presidente mexicano que ha condicionado su presencia para que no se excluya a ningún país, como lo pretende Estados Unidos. México quiere que se invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que ya dijeron que no asistirán. Aun así, el presidente no confirma su presencia a solo dos días del inicio de actividades.

Desde el Senado de la República, los legisladores aseguran que el presidente mexicano debe asistir, ya que debe exponer soluciones al problema migratorio que se ha acentuado en los últimos años con la formación de caravanas de centroamericanos que quieren cruzar México hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Los legisladores aseguran que el presidente mexicano debe asistir para no afectar las relaciones con Estados Unidos, su principal socio comercial, para defender los intereses de México y para no limitar su relación a grupos de países como el Foro de Sao Paulo.

El presidente López Obrador ha dejado claro que su política internacional es inclusiva y que se debe escuchar a todos los países sin importar ideologías. Estados Unidos no piensa así, por lo que es probable que no asista a la Cumbre de las Américas, el mandatario mexicano.

