Migrantes en EEUU: Boicot a empresas infractoras en México

Los migrantes mexicanos en EE.UU. buscan maneras de solidarizarse con los trabajadores que, en México, son obligados a trabajar pese a la contingencia sanitaria.

Mientras el Gobierno de México reitera que no se conminará con la fuerza a las empresas de sectores no esenciales que incumplen las disposiciones oficiales ante la epidemia por el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, mexicanos organizados desde Estados Unidos, llaman al boicot de ciertas compañías de remesas.

Durante el año 2019 se registró el envío de 36 mil 45 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos hacia México, cifra que expertos esperan baje considerablemente, producto de la pandemia y sus consecuencias económicas.

Ante las denuncias en redes sociales y los cuestionamientos de la prensa sobre las sanciones coercitivas que no pondrá el Gobierno de México a las empresas que continúan trabajando pese a la emergencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador responde:

“Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Es mejor decir aquí quienes no están cumpliendo. ¿Por qué, si damos a conocer los lunes quiénes dan la gasolina más cara y abusan, por qué no vamos a dar conocer aquí quiénes no están cumpliendo con las medidas, con todo respeto? A lo mejor eso es más eficaz que las sanciones”.

México acumula al 26 de abril 14 mil 677 casos confirmados, de los que 4 mil 972 siguen activos, y mil 351 defunciones por COVID-19.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

