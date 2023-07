Exfuncionarios corruptos en Guatemala siguen gozando de impunidad

El sistema judicial de Guatemala no opera de manera imparcial y más exfuncionarios corruptos son beneficiados por el sistema judicial.

Recién se dio a conocer que un juez de alto impacto guatemalteco cerró la investigación contra el exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, quien es acusado en varios casos de corrupción, incluyendo el caso donde se le acusa de recibir sobornos de la empresa brasileña Norberto Odebrecht.

Sinibaldi no es el único, decenas de exfuncionarios han sido beneficiados por el sistema de justicia, por otro lado la fiscal general del Ministerio Público Consuelo Porras ha garantizado la no persecución de casos de alto impacto relacionados al crimen organizado, no solo del actual gobierno sino en de los dos anteriores, al compás de inacción del MP el Organismo Judicial también se ha plegado a la voluntad de quienes han saqueado las arcas del estado y han procurado impunidad desde el sistema de justicia.

Pero el tráfico de influencias y la impunidad no solo se limitan a la Corte Suprema de Justicia sino a la máxima corte en temas constitucionales del país, las decisiones y fallos de la corte no son objetables, no obstante, quien los puso en el poder obedecen al mismo sistema que ha prevalecido desde hace décadas y que beneficia a unos cuantos.

Nunca en la historia del país se habían alineado todos los órganos del estado y las instituciones y dependencias como en el gobierno de Alejandro Giamattei, mientras la colusión continúe más exfuncionarios saldrán de las cárceles y la impunidad será la regla concluyen analistas.

La Corte Suprema de Justicia lleva más de tres años perpetuándose en el poder de manera ilegítima, los jueces más probos han salido al exilio y los que no se encuentran bajo asedio por parte de la mismo Organismo Judicial.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala

rtk/tqi