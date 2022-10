Corte Suprema de Justicia de Guatemala cumple 3 años sin ser electa

Este 13 de octubre se cumplieron tres años que no se eligen cortes de justicia en Guatemala y el Congreso no se interesa por elegirlas.

Se cumplen tres años desde que se debieron elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA), sin embargo, el proceso se mantiene detenido en el Congreso de la República, en una cesión plenaria que se realizó a media noche la Corte Suprema de Justicia dijo que no abandonarán el cargo amparados en el artículo 71 del Organismo Judicial.

Aunque legal, la extensión en funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones es considerada ilegitima por quienes defienden la institucionalidad del país, varios magistrados han dejado el cargo o ya no continúan por diferentes circunstancias, no obstante el Congreso, quien debe elegir cortes no se interesa por hacerlo advierten los propios integrantes de la CSJ.

Los intereses van en ambas vías, a los diputados les conviene mantener una corte complaciente y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones les conviene perpetuarse en el poder.

Mantener a los magistrados de apelaciones en el cargo ha rendido frutos para la elite corrupta que ha logrado revertir sentencias en casos de alto impacto dejando en libertad o reduciendo penas a exfuncionarios condenados por saquear las arcas del estado.

Un atenuante del porque otros magistrados no quieren postularse ni ocupar el cargo en estos momentos es que de hacerlo únicamente ejercerían el poder judicial por un periodo de dos años en lugar de cinco.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

mrz/hnb