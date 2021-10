Magistrados inician tercer año en sus cargos de manera ilegítima

Magistrados de Corte Suprema de Justicia inician tercer año en funciones de manera irregular luego que el Congreso no ha elegido a suplentes.

Por medio de un comunicado oficial los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala dieron a conocer que se mantendrán en sus cargos porque el Congreso de la República aún no ha elegido a nuevas autoridades, la diferencias de opinión y los intereses personales han llevado la crisis a tal extremo que ya se cumplieron dos años sin que haya consenso.

Los actuales magistrados inician un tercer año de manera irregular amparados por intereses de diputados que son acusados de corrupción y que han sido protegidos desde lo más alto del sector justicia, los intereses van en ambas vías y todo apunta a que se mantendrán así mientras no haya cambios en la junta directiva del Congreso.

Mientras los diputados se acusan mutuamente por sabotear la elección de cortes, organizaciones civiles muestran su preocupación por la inacción de la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano en temas constitucionales y de la comunidad internacional que lo ve sin pronunciamientos enérgicos.

Los magistrados actuales argumentan que no dejan el cargo porque además de la no elección en el Congreso existe una opinión consultiva que les prohíbe renunciar mientras no haya sustituto.

La llegada de Alejandro Giammattei al poder ha significado un serio retroceso a la democracia en Guatemala, los tres poderes están cooptados y a ello se le suma la fiscal general del Ministerio Público quien ha desmantelado las fiscalías que investigan el crimen organizado.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

jpb/hnb