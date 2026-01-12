Fotos: Irán, escenario de indignación popular ante actos terroristas

En Teherán, la capital, la gente se ha congregado este lunes por la tarde en la plaza central de Enqelab, y gritando su odio a las acciones terroristas de Estados Unidos y el régimen de Israel contra el país persa, ha expresado respaldo a las fuerzas de seguridad y sus medidas para resguardar la paz.
En casi todas las ciudades del país, los iraníes han participado en las masivas marchas organizadas y han reclamado castigo severo a los alborotadores, además de exigir una resolución para la situación económica que atraviesa la República Islámica.
Enarbolando la bandera nacional, han portado pancartas en las que se leía “Muerte a EE.UU.”, “Muerte a Israel”, “Estamos a pie hasta el final”, “Esta Revolución pertenece a todos”, “Autoridades deben impedir la repetición de estos sucesos”, “Decimos NO a disturbios, pero exigimos respuesta”, entre otros eslóganes.
Los manifestantes en Teherán han prendido fuego a la bandera de Estados Unidos y, al pisotearla, han expresado su odio a las acciones del presidente de este país, Donald Trump.
msm/ctl/rba