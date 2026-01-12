Fotos: Irán, escenario de indignación popular ante actos terroristas

Irán ha atestiguado la ira de cientos de miles de personas que han llenado las calles en defensa del país, y en rechazo a los actos terroristas y planes enemigos.

En Teherán, la capital, la gente se ha congregado este lunes por la tarde en la plaza central de Enqelab, y gritando su odio a las acciones terroristas de Estados Unidos y el régimen de Israel contra el país persa, ha expresado respaldo a las fuerzas de seguridad y sus medidas para resguardar la paz.

En casi todas las ciudades del país, los iraníes han participado en las masivas marchas organizadas y han reclamado castigo severo a los alborotadores, además de exigir una resolución para la situación económica que atraviesa la República Islámica.

Enarbolando la bandera nacional, han portado pancartas en las que se leía “Muerte a EE.UU.”, “Muerte a Israel”, “Estamos a pie hasta el final”, “Esta Revolución pertenece a todos”, “Autoridades deben impedir la repetición de estos sucesos”, “Decimos NO a disturbios, pero exigimos respuesta”, entre otros eslóganes.

Los manifestantes en Teherán han prendido fuego a la bandera de Estados Unidos y, al pisotearla, han expresado su odio a las acciones del presidente de este país, Donald Trump.

La gente quema la bandera de EE.UU. en una marcha masiva en Teherán, la capital, 12 de enero de 2026.

Indignados portan una imagen de una niña de tres años, identificada como Melina, quien ha sido asesinada por los alborotadores en el oeste del país.

La masiva participación del pueblo en la marcha contra los disturbios, Hamedán, 12 de enero de 2026.

El pueblo se moviliza en Boynurd en defensa de la soberanía del país, 12 de enero de 2026.

Los manifestantes condenan la violencia y las destrucciones acaecidas en los recientes disturbios en Mashad, 12 de enero de 2026.

La gente llena las calles en Tabriz en rechazo a las acciones terroristas de EE.UU. y el régimen de Israel, 12 de enero de 2026.

Iraníes salen a las calles en Ahwaz para manifestar su apoyo al país ante los planes de enemigos, 12 de enero de 2026.

