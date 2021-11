Los estadounidenses rindieron homenaje a los fallecidos durante la embestida de una camioneta contra un desfile navideño en Wisconsin, 22 de noviembre de 2021.

Cinco personas muertas y más de 40 heridas es el saldo de la embestida de una camioneta contra un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin, en Estados Unidos.

La policía afirma que un sospechoso está bajo custodia y que se había decomisado un vehículo después del incidente. Por el momento, no se sabe si lo ocurrido se trata de un acto terrorista o no. No obstante, la Casa Blanca ha informado que el presidente Joe Biden está al tanto de lo sucedido.

Fuente: Reuters

Fuente: Reuters

Fuente: Reuters

kmd/rba