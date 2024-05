‘Solo Estado palestino es vía para fin del conflicto israelí-palestino’

Un Estado palestino con los límites definidos es la única forma ideal para poner fin al conflicto israelí-palestino, afirma una experta.

En una entrevista concedida este lunes a HispanTV, la directora y redactora de la revista La Comuna, Carmen Parejo Rendón, ha puesto en entredicho la decisión de los tres países europeos: España, Irlanda y Noruega, de reconocer la resolución de dos Estados como la mejor vía para lograr la paz.

“Lo que genera más controversia es pensar cómo puede ser viable este Estado palestino dado a la situación actual. ¿Realimente, el problema del conflicto palestino es el problema de un reconcomiendo hacia los palestinos o quizá el problema es algo más profundo y no soluciona así? En este sentido hay contradicciones”, ha dicho.

En referencia a las manifestaciones organizadas en España, la analista ha remarcado que lo que el pueblo exigía al Gobierno no era un reconocimiento, sino el cese del apoyo militar a Israel, y esto, a su juicio, no va a ocurrir. En el caso del reconocimiento se trata de una medida contradictoria y algo cosmético que no busca realmente una solución para el conflicto.

Parejo Rendón ha recalcado que el único impedimento para que este Estado pudiese darse es el sionismo y su expansionismo.

Desde el comienzo de la guerra genocida del régimen israelí contra la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023, el pueblo español han censurado en reiteradas ocasiones los indiscriminados ataques contra el sitiado enclave palestino, que hasta la fecha han dejado un saldo fatal de más de 36 000 civiles muertos.

Las autoridades de España, Noruega e Irlanda han decidido reconocer a Palestina como Estado soberano a partir del martes.

