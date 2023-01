Hungría sobre conflicto en Ucrania: “Esta no es nuestra guerra”

El canciller de Hungría, Peter Szijjarto, denuncia que el Ejército ucraniano recluta “con brutalidad” a la minoría húngara en el país para el conflicto con Rusia.

El ministro señaló que los húngaros que viven en Transcarpacia, en el oeste de Ucrania, “están siendo reclutados en el Ejército ucraniano, y muchos murieron”. “Los húngaros sabemos muy bien por qué es tan importante poner fin a esta guerra”, dijo.

Tras rechazar la involucración de algún modo en el conflicto de Ucrania, ha llamado a abandonar la retórica de guerra y centrarse a negociaciones de paz.

“El pueblo húngaro no es responsable de esta guerra, el pueblo húngaro no puede hacer nada por el estallido de la guerra. El pueblo húngaro no quería esta Guerra”, declaró Szijjarto.

De este modo, Szijjarto ha respondido a las declaraciones de su homóloga alemana, Annalena Baerbock, que en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debería actuar conjuntamente al respecto del conflicto ucraniano.

Asimismo, ha lamentado que, debido a las sanciones fallidas del Occidente contra Rusia, el coste de la importación de energía del Hungría ha aumentado de 7 mil millones de euros a 17 mil millones de euros.

El Parlamento de Hungría, por su parte, prohibió en diciembre pasado el suministro de armas a Ucrania a través del territorio del país por motivos de seguridad.

La operación militar rusa en Ucrania arrancó a finales de febrero. Días después, las delegaciones rusa y ucraniana dieron inicio a tres rondas de negociaciones entre representantes de ambos países. Tras la finalización de la tercera ronda, el líder de la delegación rusa, Vladímir Medinski, resaltó que las expectativas que albergaban “no se habían cumplido”.

sre/mkh