Alemanes exigen expulsar al embajador ucraniano por insultar a Scholz

Los alemanes exigen expulsar al embajador ucraniano por criticar al canciller germano por negarse a viajar a Kiev y decir que actúa como “una salchicha de hígado ofendida”.

Los alemanes piden a Berlín declarar “persona no grata” y expulsar al embajador de Ucrania, Andriy Melnyk, por haber dicho que el canciller alemán, Olaf Scholz, por su negativa a viajar a Kiev (capital de Ucrania). “Actuar como una salchicha de hígado ofendida, no es propio de un estadista”, espetó Menyk en referencia a Scholz.

Scholz declaró el lunes a la prensa que no viajaría a Ucrania en el corto plazo debido a la descortesía contra el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien no fue recibido a mediados de abril por su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por sus supuestos “estrechos vínculos con Rusia”.

Por su parte, Johann Wadephul, líder adjunto del partido opositor Unión Demócrata Cristiana, criticó duramente a Melnyk por sus comentarios y dijo que el “tono” del embajador era “inapropiado”.

Mientras que Gregor Gysi, miembro de la oposición Die Linke (La izquierda) aseguró que los comentarios del diplomático ucraniano eran “inaceptables”.

En la sesión de comentarios del artículo del diario alemán Spiegel sobre las afirmaciones de Melnyk, estalló una discusión que contiene ya más de 7000 respuestas y muchos de los usuarios exigieron una disculpa por parte del funcionario ucraniano e incluso sugirieron que le expulsaran del país.

“Este embajador solo escupe veneno sin parar, luego se sorprende de que el canciller no vaya y lo vuelve a insultar. ¿Cuál es el punto? Esto no es un diplomático. Pero ¿qué se puede esperar de un fan de [el colaborador nazi ucraniano Stepán] Bandera? Me gusta que Scholz simplemente lo ignore”, dice un internauta alemán en un comentario que recibió más “like”.

“Espero que Melnyk finalmente sea convocado formalmente y, si es posible, deportado. No respeta nuestra democracia”, opinó otro.

“Esto no debería restar valor a nuestra asistencia a Ucrania. Pero quizás deberíamos finalmente dejar de hablar sobre la membresía de Ucrania en la Unión Europea (UE)”, escribió un usuario.

Esta no es la primera polémica protagonizada por Melnyk desde su nombramiento como embajador por el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, en diciembre de 2014, pues ya en febrero del 2022, el influyente periódico alemán Suddeutsche Zeitung publicó que entre bastidores Melnyk es considerado “un dolor en el c***” por parte de la élite política de Alemania.

