Alcharani: Occidente busca dividir Rusia bajo pretexto de Ucrania

Occidente, encabezado por EE.UU. está utilizando el conflicto en Ucrania como una herramienta para luego dividir la Federación rusa, opina un analista.

En una entrevista concedida este domingo a HispanTV, el analista de temas internacionales Firas Alcharani ha enfatizado que cada vez que va avanzando la operación rusa en Ucrania, se revela más que este conflicto es “puro instrumento” de Occidente para llegar a sus propios intereses.

“Todo demuestra que el tema de Ucrania es un pretexto para Occidente y lo que ellos quieren es prolongar este conflicto para otros fines. A ellos lo que les interesa es la Federacion de Rusia con sus riquezas y territorios”, ha destacado el experto.

Conforme a Alcharani, el conflicto en Ucrania no es más que un episodio, ya que el objetivo de Occidente es muchísimo más grande: Es dividir Rusia, pero para ello tiene que llegar a Ucrania, ha agregado.

De este modo, ha destacado que, en estos momentos, el plan del Occidente es intentar prolongar el conflicto ucraniano lo máximo posible y luego controlar este país. No obstante, ha resaltado que conforme a reportes, Ucrania no tiene la “infraestructura suficiente” para recibir más los armamentos occidentales, y el tono de Rusia también va cada vez más en aumento advirtiendo a EE.UU. que no puede enviar más armas a su vecino del oeste.

Fuente: HispanTV Noticias

sar/ctl/hnb