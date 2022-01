Lo último de diálogos nucleares y presiones de EEUU con Zelaia

Estados Unidos perderá mucho en caso de que finalicen las negociaciones en Viena, por lo que está intentando dilatarlas lo más posible, opina un analista.

“Todo parece indicar que la dilatación es un fin en sí mismo, hay distintas razones para ello, por un lado, los representantes europeos no están dispuestos a una confrontación con Estados Unidos [...], por el otro, EE.UU. no quiere crear un nuevo conflicto con Europa y tampoco está dispuesto a ceder en las negociaciones porque se vería obligado a levantar las sanciones que no quiere levantar”, precisó el miércoles el director del grupo de consultoría español Ekai Center, Adrian Zelaia.

En este contexto, añadió que Estados Unidos está en una situación en la que tiene mucho que perder con cualquier resolución o tipo de finalización de estas negociaciones, por lo que está intentando dilatarlas lo más posible.

Irán y la troika europea continúan las conversaciones en Viena (Austria) sobre el levantamiento de las sanciones ilegales contra la República Islámica.

Los diplomáticos de Irán y de los tres países europeos —Reino Unido, Alemania y Francia— firmantes del acuerdo nuclear de 2015 han mantenido este miércoles reuniones en Viena, en el marco de la 8.ª ronda de las conversaciones destinadas a volver a encarrilar el pacto nuclear y levantar las sanciones contra Irán.

Fuente: HispanTV Noticias

