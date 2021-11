Hadwa: AIEA y Europa pretenden desgastar a Irán frente a EEUU

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y Europa pretenden desgastar a Irán para que se arrodille frente a Estados Unidos, opina un analista.

Durante una entrevista concedida este jueves a la cadena HispanTV, el analista internacional Nicola Hadwa ha abordado el enfoque de la AIEA hacia Irán y la resistencia del Gobierno y pueblo persas ante las presiones externas.

“Lo que está buscando la Agencia Internacional obviamente que no es ajena a los dictados norteamericanos y europeos es desgastar a Irán. Porque ellos creen que Irán tarde o temprano se va a desgastar económicamente”, ha precisado el analista.

So pretexto de todo esto, ha proseguido, todos ellos pretenden agotar a Irán y obligarlo a arrodillarse frente a Estados Unidos. “Esto no sirve de justificación para que Europa diga que está bajo presión de Estados Unidos, porque son potencias económicas y militares que podrían tener más independencia, pero no, todos persiguen un mismo objetivo que es agotar a Irán”, ha subrayado.

Fuente: HispanTV Noticias

mep/tqi/rba