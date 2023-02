Príncipe británico Harry recibe amenazas de muerte de Al-Qaeda

El grupo terrorista Al-Qaeda llama a vengar la muerte de 25 afganos asesinados por el príncipe británico Harry en ofensivas militares que participó en ese país.

El propio Harry realizó estas confesiones en su autobiografía ‘Spare’, [En la sombra, en español], al contar sus experiencias mientras servía en Afganistán, en concreto en su segunda misión en el país centroasiático.

“No pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, escribió el también duque de Sussex.

“Mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza”, expresó Harry reiterando que tuvo que servir en operaciones militares que resultaron en “quitar vidas humanas”.

Además, dijo que pudo conocer esta cifra de bajas, gracias a la tecnología con la que ya se contaba entonces. “En la era de los apaches y las computadoras portátiles se puede decir con exactitud la cantidad de insurgentes que maté. Y me pareció esencial no tener miedo de ese número”, admitió.

El polémico libro ha levantado feroces críticas tanto en el Reino Unido como en el mundo, gran parte de ellas debido a la confesión de crímenes que quedaron en la impunidad.

Al-Qaeda busca cobrar venganza

Ahora, su obra le ha puesto en la mira de Al-Qaeda, que incluso urgió a la corona británica a que le retire todo tipo de protección y apoyo para proceder a ajustar cuentas.

En su revista publicada, One Unmah número 8, Al-Qaeda pide a sus integrantes tomar justa venganza del príncipe Harry, al que se refieren como Al Zanim.

“La confesión del príncipe Al-Zanim de que mató a veinticinco musulmanes afganos a sangre fría, nos revela la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano”, apostilla el texto, mientras que asegura que los castigos por crímenes no prescriben y los hombres correctos han de vengarse.

One Unmah consideró que las revelaciones de Harry en su libro son “manifestaciones y reversiones del estándar de la miserable vida británica degenerada, y la muy compleja educación real, por lo que sus memorias fueron un reflejo de la realidad de la decadencia”.

Harry, que sirvió en el Ejército británico durante diez años, afirma que participó en seis misiones entre los años 2007-2008, así como 2012-2013, todas las cuales involucraron muertes, hasta que abandonó el territorio afgano en 2013.

Las tropas estadounidenses y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se retiraron de Afganistán en agosto de 2021 después de 20 años de guerra, que comenzaron bajo el pretexto de luchar contra el grupo armado Talibán, así como entrenar y equipar a las fuerzas afganas, pero no lograron resultados tangibles, ni restablecieron la seguridad.

ctl/hnb