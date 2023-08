Biden busca promover “imperialismo de fronteras” en Golfo Pérsico

Hace unos días, el Washington Post publicó un artículo en el que se mencionaba que el presidente estadounidense, Biden, estaba planeando una “escalada significativa” en el Golfo Pérsico.

El periódico estadounidense en cuestión explicó que la expresión “escalada significativa” implicaba un aumento en la presencia militar en las aguas del Golfo con el propósito de “contrarrestar y frenar las amenazas iraníes en la región”. Además, un portavoz del Departamento de Estado de los EE.UU. declaró que esta expansión militar tenía como objetivo “proteger” el Estrecho de Ormuz, el cual conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico, considerado un “paso vital” no solo para el transporte global de hidrocarburos, sino también para los Estados Unidos como nación.

La idea detrás de este despliegue militar en una zona geográficamente distante de los Estados Unidos está enmarcada en lo que los expertos, como Harshia Walia, denominan imperialismo de fronteras. Se trata de un conjunto de prácticas, instituciones, discursos y sistemas cuyo objetivo es la constante redefinición de las fronteras con dos propósitos. Por un lado, asegurar tierras y recursos para los intereses estatales y capitalistas, así como la deliberada y estricta inclusión de los cuerpos migrantes en los estados occidentales a través de procesos de criminalización y racialización que justifican la mercantilización y explotación de su trabajo. Y por otro lado, mantener una jerarquía política y racial a nivel global.

El imperialismo de fronteras opera para extender y externalizar la universalización de la ideología occidental más allá de sus propios límites, mediante el colonialismo y las ocupaciones militares. Simultáneamente, al reforzar las fronteras físicas y psicológicas contra los cuerpos racializados, se intenta mantener el mito de la superioridad de la civilización occidental.

El imperialismo de fronteras representa, por tanto, la extensión e imposición del dominio occidental, manteniendo relaciones desiguales y jerárquicas en el orden político, económico, cultural y social.

La presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico también se relaciona con la necesidad de mantener alejada una amenaza considerada letal para el cuerpo político de la nación. Los Estados Unidos, entendidos aquí como el epítome de la ideología occidental, se ven a sí mismos como un cuerpo político “normal” y saludable, cuyos deseos políticos solo pueden cumplirse una vez que los cuerpos extranjeros sean rechazados o excluidos. Desde esta perspectiva, la amenaza de lo extranjero, en este caso simbolizada por el Islam representado por la República Islámica, no solo contamina sino que también es responsable del declive en la salud de la nación considerada como “natural y sana”.

Es posible afirmar que la distancia geográfica entre los Estados Unidos y el Golfo Pérsico no logra disipar las inquietudes políticas de Occidente hacia un Otro, Irán, cuyas intenciones políticas resultan desconocidas o percibidas como amenazantes. No existe una separación geográfica que pueda mitigar esa sensación de verse amenazado por la presencia política de un Otro que no respeta los límites impuestos por Occidente.

Es precisamente por esta misma razón que la necesidad de desplazarse militarmente al Golfo Pérsico se explica a través de esta supuesta posibilidad de contagio que igualmente podría corromper el cuerpo “saludable” occidental con una serie de “virus” que amenazan con corroer y disolver toda la ideología occidental y su base racial. En otras palabras, desde los Estados Unidos, el despliegue de tropas se ve como una operación de higiene política, una medida inmunológica preventiva contra un virus letal.

En esta fantasía, el contagio implicaría una infección en la cual el cuerpo político “sano” se transformaría en un ente ajeno a sí mismo al permitir la entrada sin filtro de una manera política de experimentar el mundo distinto. Este virus de lo desconocido, que potencialmente puede contaminar, fomenta una política del miedo hacia los Otros definidos como musulmanes.

En el contexto actual de islamofobia y del paradigma de seguridad, los musulmanes son simbólicamente etiquetados como posibles amenazas, 'radicalizados', desleales y una amenaza cultural que requiere ser vigilada.

El despliegue militar estadounidense en el Golfo puede ser interpretado desde esta perspectiva de vigilancia constante, como resultado de la mirada securitaria obsesiva hacia unos otros percibidos como "radicales" y "extremistas". La paranoia de los Estados Unidos ante la posibilidad de un contagio que pueda contaminar el cuerpo político occidental y difuminar las fronteras diseñadas para contener el "virus" del Islam, explica la presencia occidental en Asia Occidental desde una perspectiva discursiva.

Detrás de estas prácticas de vigilancia, control militar e incluso erradicación de poblaciones percibidas como virus amenazantes, subyace el deseo no solo de mantener la estabilidad de las fronteras geográficas y políticas, sino también de preservar y perpetuar la jerarquía racial que modela toda la percepción occidental del mundo.

Por XAVIER VILLAR